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Reino Unido corta IVA da eletricidade para aliviar faturas. E em Portugal?

· Notícias 6 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Toni da Adega says:
    21 de Julho de 2026 às 13:15

    Em Portugal se baixarem o IVA na eletricidade iria haver uma revolução e protestos

    Responder
    • Muito mais que isso. says:
      21 de Julho de 2026 às 14:33

      “É frustrante constatar que, sempre que surgem medidas com potencial para o futuro do país, há quem manipule a opinião pública com o objetivo de promover manifestações contra. Em vez de uma análise construtiva, assiste-se à instrumentalização das pessoas, o que acaba por prejudicar o progresso coletivo.

      Responder
  2. Pedro says:
    21 de Julho de 2026 às 13:44

    Como a dívida do Reino Unido é tão baixa……Pobre contribuinte!!

    Responder
  3. ahahah says:
    21 de Julho de 2026 às 13:52

    Somos ricos!

    Responder
  4. Quem pode, pode says:
    21 de Julho de 2026 às 13:59

    Em Portugal, sobe-se

    Responder
  5. OraBolas says:
    21 de Julho de 2026 às 15:13

    eu não conseguiria viver sem IVA

    Responder

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