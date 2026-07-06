Análise Xiaomi 17T Pro: ainda mais desempenho com foco na fotografia e autonomia

A Xiaomi revelou os novos 17T Pro e mostrou como conseguiu fazer crescer esta linha. Novamente mostra como consegue elevar estes smartphones e agora analisamos ao pormenor as especificações do hardware, a potência do Dimensity 9500, a bateria de 7000 mAh e as capacidades fotográficas da chancela Leica.

A Xiaomi renovou a sua gama T com o lançamento do Xiaomi 17T Pro. Este modelo mantém a filosofia de oferecer características de topo sem atingir os preços proibitivos dos flagships mais caros do mercado.

Após longos períodos de utilização intensiva e contínua, este dispositivo revelou ser uma verdadeira ferramenta de trabalho e lazer. É um equipamento robusto, focado na produtividade diária e na captação fotográfica avançada.

Construção robusta e durabilidade à prova de tudo

O design do Xiaomi 17T Pro aposta na continuidade, mas traz melhorias discretas que fazem a diferença no dia a dia. As linhas combinam laterais planas com extremidades ligeiramente arredondadas. A traseira em fibra de vidro confere-lhe uma textura agradável e garante uma aderência firme.

A moldura é construída em alumínio premium de alta resistência. Com 8,25 mm de espessura e um peso de 219 gramas, sente-se a sua presença sólida na mão. Não é um telemóvel leve, mas a distribuição do peso equilibra a experiência.

A nível de durabilidade, a proteção está assegurada pela certificação IP68. O smartphone resiste a imersões em água até 3 metros durante 30 minutos e está totalmente isolado contra poeiras finas. O ecrã conta com a proteção do vidro Gorilla Glass 7i. Ao longo de meses de uso exigente, sem capas ou cuidados extremos, a estrutura demonstrou grande resistência a riscos e pequenos impactos do quotidiano.

Ecrã imersivo e especificações de desempenho sem quebras

A parte frontal é dominada por um ecrã AMOLED de 6,83 polegadas com resolução 1.5K de 1280x2772 píxeis, o que resulta numa densidade de cerca de 450 ppp. As molduras pretas foram reduzidas para uns simétricos 1,29 mm. A experiência visual torna-se totalmente imersiva. A taxa de atualização adaptativa alcança os 144Hz e a taxa de amostragem de toque chega aos 480Hz.

A navegação no HyperOS 3, baseado em Android 16, e a fluidez nos jogos são exemplares. O brilho máximo atinge picos impressionantes de 3500 nits sob luz solar direta. À noite, desce até 1 nit para não cansar a visão, contando ainda com tecnologia PWM Dimming de alta frequência (3840Hz) e um modo de leitura que simula a textura de tinta eletrónica.

No interior opera o processador MediaTek Dimensity 9500, um chip com arquitetura de 3 nanómetros e oito núcleos (liderados por um núcleo Cortex-X925 a 3.4 GHz). A componente gráfica fica a cargo da GPU Immortalis-G925. O sistema apoia-se em 12 GB de memória RAM LPDDR5X e armazenamento interno UFS 4.1 de 512 GB.

Mesmo sob carga pesada, como edição de vídeo em 4K ou sessões longas de jogos exigentes, o sistema de arrefecimento 3D IceLoop evitou qualquer tipo de sobreaquecimento ou quebra de performance através do estrangulamento térmico.

Fotografia com assinatura Leica para esquecer a máquina tradicional

O grande argumento do Xiaomi 17T Pro reside na fotografia. A parceria com a Leica dita as regras num conjunto triplo muito versátil. O sensor principal é o Light Fusion 950 de 50 MP, com um tamanho físico de 1/1.31 polegadas, abertura f/1.6 e estabilização ótica (OIS).

As imagens captadas apresentam uma amplitude dinâmica impressionante, preservando detalhes finos nas sombras e nas altas luzes. O utilizador pode optar pelos perfis Leica Authentic ou Leica Vivid diretamente na aplicação. O perfil Vivid realça as cores de forma natural e apelativa.

A teleobjetiva periscópica também dá um salto qualitativo. Utiliza um sensor de 50 MP (tamanho 1/2.51 polegadas) com zoom ótico de 5x (equivalente a uma distância focal de 115mm) e abertura f/3.0. Revelou-se excelente não só para aproximar assuntos distantes, mas também para retratos e fotografia macro, graças à distância mínima de foco de apenas 30 centímetros.

O isolamento do fundo e a compressão de planos criam imagens dignas de câmaras profissionais. A câmara ultra grande-angular com o sensor OmniVision de 12 MP (f/2.2) completa o trio, sendo ideal para paisagens diurnas.

A nível de vídeo, o smartphone grava até 8K a 30fps e introduz a funcionalidade Leica Live Moment. Esta opção capta pequenos fragmentos antes e depois do disparo, permitindo escolher o melhor frame por inteligência artificial para evitar fotos tremidas.

Autonomia gigante que quebra recordes

Esquecer o carregador deixou de ser uma preocupação. A Xiaomi integrou uma bateria de tecnologia silício-carbono com uns impressionantes 7000 mAh de capacidade. Na prática, mesmo sob redes 5G, sessões intensas de fotografia e navegação GPS contínua, o smartphone chega ao fim do dia com 30% a 40% de carga restante. Para utilizadores moderados, a autonomia estende-se facilmente até dois ou três dias de uso.

O carregamento rápido com fios HyperCharge suporta potências de até 100W, alcançando os 50% em cerca de 28 minutos. Inclui ainda suporte para carregamento sem fios de 50W e carregamento inverso com fios de 22,5W (Power Delivery 3.0), ideal para dar energia a outros acessórios. Em solo europeu, importa notar que o transformador correspondente não vem incluído na caixa de venda.

Xiaomi 17T Pro: veredicto Pplware

O Xiaomi 17T Pro consolida-se como uma escolha acertada para quem procura fiabilidade a longo prazo. As ligeiras afinações estéticas e o incremento substancial na bateria transformam-no numa ferramenta de eleição. A durabilidade da construção e a qualidade fotográfica assegurada pelas lentes Leica justificam o investimento para quem exige o máximo no seu dia a dia.

Este novo smartphone pode ser comprado nas cores preoto azul e violeta, com um preço base de 899,99 € (12GB+256GB), 999,99 € (12GB+512GB) ou 1099,99 € (12GB+1TB).

Xiaomi 17T Pro

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