Como um erro de leitura quase custou um milhão de euros a uma italiana

Uma italiana quase perdeu um prémio de um milhão de euros depois de interpretar mal a mensagem "não pagável" da máquina do totoloto e deitar fora o bilhete vencedor. O engano só foi descoberto horas depois, já com o lixo recolhido.

Tudo aconteceu em Bitonto, cidade da região da Puglia, no sul de Itália. Depois de participar no sorteio de sábado, a mulher, cuja identidade não foi revelada, dirigiu-se, no domingo, à loja habitual para verificar o resultado do seu bilhete.

Ao passar o talão na máquina, surgiu a mensagem "não pagável". Este aviso é comum quando o valor do prémio ultrapassa o limite que os pequenos estabelecimentos podem processar, obrigando o vencedor a receber o dinheiro por outra via.

A mulher, no entanto, interpretou a mensagem como sinónimo de "sem prémio" e acabou por deitar fora o bilhete.

Já em casa, um familiar reparou que os números jogados (2, 4, 8, 10 e 51, uma combinação que a apostadora usava sempre por estarem associados a um ente querido) correspondiam aos números vencedores. O susto foi imediato, levando-os a correr de volta à loja.

Contudo, o caixote do lixo onde o bilhete tinha ido parar já tinha sido esvaziado pelo camião da recolha.

Corrida contra o tempo dos trabalhadores da limpeza

Desesperada, a mulher contactou a SANB, a empresa responsável pela gestão de resíduos na zona. Segundo contado por Roberto Nicola Toscano, administrador da companhia, à AFP e ao jornal Corriere della Sera, a equipa reconstituiu todo o percurso do bilhete "sem grandes esperanças de o encontrar", uma vez que o lixo já tinha sido recolhido.

Com sorte, conseguiram identificar o camião certo e travá-lo a tempo. Como o lixo doméstico pode conter materiais perigosos, o veículo foi encaminhado para uma instalação especializada, preparada para este tipo de busca em segurança.

A procura demorou mais de um dia inteiro, em condições que Toscano descreveu como "tudo menos agradáveis". Os trabalhadores foram encontrando vários talões e recibos ao longo da triagem, até que, "miraculosamente ainda inteiro", surgiu o bilhete que faltava.

Quando Toscano ligou à mulher a confirmar que o bilhete tinha sido recuperado, ela desatou a chorar de emoção: "Tinha vontade de a abraçar, mas estávamos ao telefone", contou o responsável ao The Guardian.

Segundo Toscano, o resultado só foi possível graças a uma combinação de profissionalismo, organização e muita sorte, destacando o mérito dos trabalhadores envolvidos na operação.

Quem pagou a fatura desta aventura pelo lixo?

Por a SANB ser uma entidade pública, o custo de uma operação deste tipo recairia normalmente sobre os contribuintes.

No entanto, para evitar isso, a vencedora comprometeu-se, por escrito, a assumir todas as despesas adicionais geradas pela busca.

O caso serve de aviso para quem joga no totoloto: antes de deitar fora qualquer talão, confirme sempre os números com atenção!