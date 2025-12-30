Segurança Social: pagamento das contribuições do Serviço Doméstico

O pagamento das contribuições do Serviço Doméstico agora é mais simples de gerir: no Portal ou na App da Segurança Social!

Pagar as contribuições do serviço doméstico nunca foi tão fácil. Sabia que pode fazê-lo sem sair de casa?

A funcionalidade que já utilizava na App da Segurança Social está agora também disponível no Portal da Segurança Social. Mais opções, a mesma conveniência:

Sem deslocações Esqueça as idas aos balcões de atendimento

Total autonomia Calcule as contribuições e emita os documentos de pagamento em poucos cliques. Pague por MB Way, IBAN Virtual ou Referência Multibanco

Disponível 24h Trate de tudo ao seu ritmo, onde e quando quiser.



Serviço Doméstico - Como aceder no Portal da Segurança Social

No menu "Trabalho", selecione "Remunerações e contribuições" Seguido de "Cálculo das contribuições" Clique em "Calcular e pagar contribuições do Serviço Doméstico".

O trabalho doméstico em Portugal está enquadrado por um regime específico na Segurança Social, com regras próprias para a declaração do vínculo e pagamento das contribuições. Conhecer estas obrigações é essencial para evitar coimas e garantir proteção social ao trabalhador.