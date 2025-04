Apagão de energia: cuidado com as notícias falsas que já circulam

De acordo com as mais recentes informações, há um apagão de energia que afeta a Península Ibérica. Pela Internet já circulam as mais diversas notícias falsas e isso não é bom, pois o momento é para manter a calma e esperar pela reposição.

Se está atento às redes sociais, certamente que já leu sobre tudo e mais alguma coisa sobre o apagão de energia. Inicialmente começou com um acidente com um hidroavião em França, no entanto, essa notícia é de 2021.

A própria CNN lançou informação em que indicava que a origem do problema se devia a um ciberataque, mas apagou a notícia passados alguns minutos.

Na verdade, até ao momento, pouco ainda se sabe e resta-nos aguardar por informações concretas e credíveis. Segundo informações, estão a ser ativados todos os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia, em coordenação com os produtores e operadores europeus de energia. A rede está a ser reposta progressivamente. Não há previsões de quando retornará.

Não partilhe notícias falsas

"Não partilhe notícias falsas" é um princípio essencial para manter a qualidade da informação e combater a desinformação. Aqui estão algumas práticas importantes para garantir isso: