Falha de energia: E-REDES já informou sobre o que se está a passar

E de um momento para o outro ficamos todos às escuras. Como é normal nestes momentos, começam a circular várias notícias falsas sobre o que terá acontecido. A E-REDES já veio informar o que se está a passar.

A E-REDES é a empresa responsável pela operação da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental. Faz parte do grupo EDP (Energias de Portugal), embora funcione de forma separada para garantir a neutralidade no acesso à rede a todos os comercializadores de energia, de acordo com a legislação europeia.

Segundo a E-REDES, a interrupção deveu-se a um "problema na rede elétrica europeia, que afetou a rede nacional. Por indicação da REN, foi necessário proceder a cortes de energia em algumas zonas específicas para garantir a estabilidade da rede. A reposição do serviço está a ser feita de forma progressiva".

Segundo informações da rádio Renascença, no Metro de Lisboa há dezenas de pessoas presas nas carruagens, que ficaram retidas em túneis. A empresa disse à Renascença que está em comunicação com a EDP e a fazer os possíveis por restabelecer a energia. Se não for possível, os utilizadores do Metro deverão ser retirados das carruagens através dos túneis.

A rede de semáforos também não está a funcionar em Lisboa, ao que apurou a Renascença.

(em atualização)