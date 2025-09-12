Afinal qual a burla com o cartão do Continente? Saiba como se proteger
A Procuradoria-Geral da República, através do Gabinete Cibercrime, emitiu um alerta sobre uma nova campanha de phishing que está em curso em Portugal. A campanha usa de forma abusiva o nome e a imagem dos supermercados Continente e do respetivo cartão de fidelização.
Continente: atenção às SMS
Segundo as informações, os criminosos recorrem principalmente a mensagens SMS fraudulentas, enviadas a um grande número de destinatários, fazendo crer que foram emitidas pelo Continente. Nessas mensagens, os utilizadores são informados de que têm vantagens ou recompensas prestes a expirar e são incitados a clicar num link identificado com a palavra “cartaocontinente”.
Ao aceder ao link, a vítima é encaminhada para uma página falsa, visualmente semelhante ao site oficial, mas alojada em servidores controlados pelos criminosos. Nessa página, o utilizador é induzido a fornecer dados pessoais e, por fim, os dados completos do cartão bancário (nome, número, validade e código CVV), o que permite a utilização fraudulenta do mesmo.
O Gabinete Cibercrime reforça que estas mensagens não são enviadas pelo Continente nem por qualquer entidade autorizada, alertando para a necessidade de ignorar e apagar de imediato estas comunicações.
Em caso de partilha indevida de dados, a primeira medida a tomar é contactar o banco emissor e proceder ao cancelamento do cartão para evitar prejuízos.
Recomendações principais:
- Não clicar em links recebidos por SMS ou e-mail suspeitos.
- Confirmar sempre a autenticidade das comunicações junto das entidades oficiais.
- Apagar as mensagens fraudulentas.
- Contactar de imediato o banco em caso de exposição de dados.
