Equipamentos da TCL ganham prémios na IFA 2025

A TCL voltou a destacar-se na IFA 2025, em Berlim, ao arrecadar vários prémios de prestígio pelas suas mais recentes inovações em smart living, incluindo distinções nos IFA Innovation Awards e nos Global Product Technology Innovation Awards (GPTI).

TCL é n.º 1 mundial em televisões Mini LED e TVs de grandes dimensões

A TCL, líder mundial em eletrónica de consumo e marca n.º 1 mundial em televisões Mini LED e televisões de grandes dimensões, conquistou recentemente vários prémios de prestígio pelas suas mais recentes inovações na IFA 2025, incluindo os IFA Innovation Awards 2025 e os Global Product Technology Innovation Awards (GPTI).

Estes prémios reconhecem as soluções inteligentes da TCL para o estilo de vida moderno e sublinham o seu compromisso contínuo em liderar com tecnologia avançada que melhora a experiência quotidiana

Entre os produtos premiados estão o smartphone TCL NXTPAPER 60 Ultra, a coluna Wireless Free Sound Z100, os óculos RayNeo X3 Pro e a TV Premium QD-Mini LED C8K, todos reconhecidos pelo seu design, inovação e impacto positivo na vida dos utilizadores. Estes reconhecimentos reforçam o posicionamento da TCL como líder em tecnologia de consumo, com soluções cada vez mais conectadas, imersivas e sustentáveis.

O smartphone TCL NXTPAPER 60 Ultra foi distinguido como vencedor na categoria “Best in Tech for Good”, graças ao seu avançado ecrã com proteção ocular. Juntamente com ele, o tablet TCL NXTPAPER 11 Plus foi distinguido como Menção Honrosa.

Os óculos RayNeo X3 Pro receberam a menção honrosa de “Best in Emerging Tech”, devido ao seu ecossistema com Inteligência Artificial e interação multimodal.

A coluna TCL Wireless Free Sound Speaker Z100 venceu na categoria “Best of Audio”, pelo seu desempenho imersivo de áudio em ambiente de cinema em casa. O monitor TCL 32R84 QD-Mini LED arrecadou o prémio “Best in Computing & Gaming” pela sua qualidade visual superior e experiência de jogo fluida.

Durante a IFA 2025, a TCL também brilhou nos prestigiados Global Product Technology Innovation Awards (GPTI) com três prémios Gold. A TV Premium QD-Mini LED C8K recebeu o prémio “ZeroBorder Design Gold Award” pelo seu design revolucionário Virtually ZeroBorder, que proporciona uma experiência de visualização de margem a margem.

O ar condicionado TCL FreshIN 3.0 foi premiado com o “AI Energy-Saving Technology Gold Award”, graças à tecnologia T-AI melhorada, que permite uma poupança energética até 37% superior em relação aos modelos convencionais com tecnologia inverter.

O conjunto de máquina de lavar e secar TCL SuperDrum Series conquistou o prémio “Super Drum Technology Innovation Gold Award”, pelas suas seis pás biônicas e tambor com padrão ondulado, que proporcionam uma limpeza profunda e ao mesmo tempo suave, ajudando também na conservação da água.