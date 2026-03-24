Volkswagen poderá juntar-se a fabricante israelita para fabricar defesas antimísseis

A Volkswagen encontra-se em conversações diretas com a Rafael Advanced Defence Systems para alterar radicalmente o propósito de uma das suas unidades industriais. O plano em discussão prevê que a fábrica de Osnabrück deixe de produzir veículos para passar a fabricar componentes destinados ao sistema de defesa aérea Iron Dome.

Uma aliança inesperada entre a Volkswagen e a defesa aérea

O grupo Volkswagen está a considerar uma transição histórica ao negociar a conversão de uma fábrica de automóveis numa unidade de produção de componentes militares.

Este movimento é o exemplo mais visível de como a indústria automóvel alemã, fustigada pela concorrência da China e por uma transição complexa para a mobilidade elétrica, procura refúgio no próspero setor da defesa. A intenção principal passa por garantir o futuro dos 2300 colaboradores da unidade situada na Baixa Saxónia, cujos postos de trabalho estavam sob séria ameaça de extinção.

O projeto conta com o apoio ativo do governo federal alemão, que vê nesta transição uma forma de manter a capacidade industrial do país. Embora a Volkswagen já marque presença no segmento militar através da sua subsidiária MAN, em colaboração com a Rheinmetall, este novo acordo com a Rafael representaria um regresso de maior escala à produção de armamento.

De acordo com o planeamento atual, a unidade de Osnabrück não seria responsável pelo fabrico dos mísseis em si, mas sim de componentes logísticos e estruturais essenciais. Entre estes encontram-se os veículos pesados de transporte, os sistemas de lançamento e os geradores elétricos necessários para o funcionamento das baterias de defesa.

Especialistas indicam que a transição fabril exigiria um investimento adicional relativamente reduzido, aproveitando a reconhecida competência de manufatura alemã.

Contexto geopolítico e os desafios do Iron Dome na Europa

A Rafael escolheu a Alemanha para este centro de produção europeu devido ao forte alinhamento político entre os dois países. Além disso, a empresa israelita pretende responder à crescente procura por sistemas de defesa aérea no continente, impulsionada pelo cenário de rearmamento após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Alemanha, por exemplo, prevê investir mais de 500 mil milhões de euros no setor da defesa até ao encerramento desta década.

Apesar do otimismo das empresas envolvidas, a adaptação do Iron Dome ao contexto europeu não é consensual. O sistema é extremamente eficaz na interceção de rockets de curto alcance, como se verifica em Israel, mas alguns analistas militares questionam a sua utilidade contra as ameaças de longo alcance que preocupam as nações europeias.

Se as negociações com a Volkswagen avançarem e os trabalhadores aceitarem a mudança de setor, a produção poderá estar operacional num período de 12 a 18 meses.

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