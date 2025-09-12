Mercado de elétricos dispara com 1,7 milhões de vendas em agosto

As vendas globais de veículos elétricos (VE) voltaram a subir durante o mês de agosto. Atingiram agora o valor dos 1,7 milhões de veículos elétricos a circular em todo o mundo. Este valor é muito significativo e representa um aumento de 5% em relação a julho e mais 15% do que em agosto de 2024.

Os veículos elétricos a bateria (BEVs) representaram a maior parte das vendas, com 1,16 milhões de unidades, enquanto os híbridos plug-in (PHEVs) representaram 570.000. No total, foram vendidos 12,5 milhões de VE nos primeiros oito meses deste ano. O crescimento anual no mercado chinês abrandou entre julho e agosto de 2025.

Vendas acumuladas no ano relativamente ao mesmo período em 2024:

Global : 12,5 milhões, com um aumento de 25%

: 12,5 milhões, com um aumento de 25% China : 7,6 milhões, com um aumento de 25%

: 7,6 milhões, com um aumento de 25% Europa : 2,6 milhões, com um aumento de 31%

: 2,6 milhões, com um aumento de 31% América do Norte : 1,3 milhões, com um aumento de 6%

: 1,3 milhões, com um aumento de 6% Resto do mundo: 1,0 milhões, com um aumento de 44%

A Europa regista um dos crescimentos mais rápidos. As vendas subiram 31% no ano, divididas quase igualmente entre BEVs e PHEVs. A Alemanha lidera com um salto de 45%, enquanto o Reino Unido cresceu 31%. Espanha duplicou as vendas de VE este ano, e Itália cresceu 41%. A França é a exceção, com as vendas a caírem 9%. As vendas de agosto no Reino Unido caíram 32% comparativamente a julho. Esta é uma desaceleração sazonal normal antes de um grande aumento em setembro.

Na América do Norte, as vendas subiram 6% até agora este ano, mas agosto estabeleceu um novo recorde mensal. Os compradores americanos a apressarem-se a garantir o crédito fiscal federal antes que este termine a 30 de setembro. Os analistas esperam números fortes em setembro, seguidos de uma queda acentuada no quarto trimestre.

O Canadá está em dificuldades, com as vendas de veículos elétricos a caírem um terço este ano, após a suspensão do desconto do iZEV. Esta queda, aliada às difíceis condições económicas, poderá inviabilizar o mandato de vendas de veículos elétricos do país para 2026, que o primeiro-ministro Mark Carney suspendeu enquanto o governo lida com os impactos tarifários dos EUA.

A China, o maior mercado de veículos elétricos do mundo, registou um aumento de 11% nas vendas em agosto face a julho e de 6% na comparação anual. As vendas acumuladas no ano ainda são 25% superiores, mas o crescimento abrandou em comparação com o ano passado, quando um aumento do subsídio para a troca de veículos impulsionou a procura. A BYD, a principal empresa do país, reduziu o seu objetivo de vendas para 2025 de 5,5 milhões de unidades para 4,6 milhões, estando previstas até um milhão delas para os mercados internacionais.