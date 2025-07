Diga adeus aos cabos: com este carregador, basta estacionar a bicicleta elétrica

Não só os carros elétricos dão forma à mobilidade sustentável, passando o desafio pela adoção de transportes públicos e bicicletas. Um novo carregador sem fios procura que carregar uma bicicleta elétrica seja tão simples quanto estacioná-la, adotando uma abordagem plug-and-play.

Em breve, carregar uma bicicleta elétrica poderá ser tão simples quanto colocá-la no lugar onde queremos que fique estacionada - sem serem necessários quaisquer cabos.

Uma empresa holandesa desenvolveu uma solução plug-and-play, que permite que o ciclista apenas precise de colocar a sua bicicleta elétrica num suporte de carregamento.

De nome TILER Compact, trata-se de um suporte de carregamento que se monta diretamente em quase todas as bicicletas elétricas e um tapete de carregamento fino sobre o qual basta estacionar a bicicleta.

Assim que o ciclista baixar o suporte da bicicleta elétrica e ele pousar no tapete ou painel, a bicicleta começa a carregar automaticamente através de transferência indutiva, sem necessidade de cabos.

Segundo a TILER, uma bateria de 500 Wh carrega totalmente em cerca de 3,5 horas, oferecendo um desempenho comparável ao dos carregadores tradicionais com fio.

Além disso, o seu sistema deverá funcionar com cerca de 75% das plataformas de bicicletas elétricas existentes, incluindo as da Bosch, Yamaha, Bafang e outras grandes marcas.

O kit da TILER utiliza uma potência de output sem fios de 150 W, fornecendo velocidades de carregamento práticas e mantendo o sistema leve.

A TILER já implementou mais de 200 pontos de carregamento em toda a Europa Ocidental, respondendo principalmente a frotas de bicicletas partilhadas, entregas e hotelaria.

Entretanto, a empresa holandesa já disponibilizou as pré-encomendas, com o lugar na fila a custar 29 euros. As entregas do sistema, que custará 250 euros, estão previstas para a segunda metade de 2026.

Apesar de poder levantar dúvidas, a TILER assegura que o seu sistema mantém mais de 85% de eficiência, quase igualando as velocidades de carregamento com fios, e que faz uma pausa nos 80% para proteger a saúde da bateria, retomando quando necessário.

A par disso, o painel tem classificação IP67, e é seguro para uso ao ar livre.

TILER assume-se pioneira com esta solução para bicicletas elétricas

No sentido de perceber a eficiência da sua solução de carregamento para bicicletas elétricas, a TILER implementou 20 bicicletas elétricas de carga da Dolly com os seus painéis de carregamento, em 10 centros de mobilidade, em Munique, na Alemanha.

Em parceria com a Evhcle, um fornecedor líder de mobilidade partilhada na Alemanha, a TILER eliminou a troca manual de baterias, economizando 1250 euros por mês e reduzindo as emissões.

Segundo a empresa, num artigo oficial sobre o estudo de caso conduzido em Munique, este projeto marca um passo significativo no sentido de estabelecer um padrão universal de carregamento de veículos elétricos leves, abrindo caminho para soluções de mobilidade partilhada ecológicas e escaláveis.

Sem o sistema de carregamento da TILER, operadores de mobilidade partilhada como a Evhcle enfrentam frequentemente custos operacionais elevados e complexidades logísticas devido à troca manual de baterias.

Uma vez que as baterias precisam de ser carregadas com frequência, exigem processos trabalhosos, bem como tempos de inatividade e viagens adicionais para recarregar. Tudo isto são ineficiências, que criam barreiras ao crescimento e afetam a experiência do utilizador.

A tecnologia de carregamento sem fios da TILER resolve este desafio, carregando automaticamente as bicicletas assim que elas são estacionadas nos painéis de carregamento.

Desde o lançamento do projeto, em julho, as 20 bicicletas elétricas de carga, em Fürstenfeldbruck, têm estado consistentemente prontas para uso sem intervenção manual. Isto resultou nas seguintes vantagens principais:

💰 Eficiência de custos

A Evhcle já economizou aproximadamente 1250 euros por mês em custos de mão de obra ao eliminar a troca manual de baterias neste projeto.

A necessidade de baterias de reserva é reduzida, economizando 5000 euros adicionais em custos de investimento inicial para 20 bicicletas.

📡 Operações remotas aprimoradas

Os painéis de carregamento da TILER permitem a disponibilidade ininterrupta da frota, com centenas de viagens concluídas desde o início do projeto.

Os danos nas baterias diminuíram 20%, prolongando a vida útil das baterias e reduzindo os custos de substituição.

🌱 Impacto ambiental

Menos viagens de veículos para manutenção das baterias contribuem para reduzir as emissões, apoiando ambientes urbanos mais limpos.

Caso de estudo na íntegra

Utilizadores confiam mais nas bicicletas elétricas

A par dos benefícios operacionais, a TILER descreve que o projeto melhora a experiência do utilizador final.

Além de os residentes das áreas em estudo terem fácil acesso a bicicletas elétricas de carga fiáveis, a capacidade de iniciar cada viagem com uma bateria totalmente carregada aumenta a confiança dos utilizadores, especialmente em áreas suburbanas com opções limitadas de transporte público.

Para Richard Kemmerzehl e Christoph Ulusoy, fundadores da Evhcle, "as soluções de carregamento inovadoras da TILER transformaram as nossas operações com bicicletas de carga [...] o carregamento sem fios permite-nos concentrar-nos na qualidade do serviço e na satisfação do utilizador, reduzindo, ao mesmo tempo, as complexidades operacionais".

No futuro, a TILER e a Evhcle continuarão a monitorizar o desempenho do sistema e aproveitarão as informações recolhidas para alargar a implementação.