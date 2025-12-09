Ao volante do Alpine A390: um desportivo surpreendentemente elegante

A Alpine descreve o seu A390 como "um automóvel de corrida num fato". Depois de nos sentarmos ao volante deste desportivo, da versão GT, afirmamos, com convicção, que se trata de um modelo fantástico, um desportivo que é quase perfeito.

Segundo modelo da Dream Garage da Alpine, a seguir ao A290, e predecessor do futuro A110, o Alpine A390 foi concebido para oferecer um desempenho inabalável, mesmo nas condições mais exigentes.

O novo fastback desportivo reflete o ADN da marca e a experiência de condução do A110, com uma versatilidade adicional.

Design inovador para o segmento

Apresentado no Salão Automóvel de Paris de 2024, o concept-car A390_β revelou 85% do design final do Alpine A390. As proporções, a silhueta e a assinatura luminosa deram uma visão prévia muito precisa da versão de produção do A390, que fomos agora conhecer e conduzir.

Com um elegante design de fastback desportivo, o Alpine A390 apresenta dimensões generosas, mantendo-se, ainda assim, compacto: 4615 m de comprimento; 1885 m de largura; 1532 m de altura.

O A390 revela o seu ADN, 100% Alpine, tanto à distância como de perto, em cada detalhe, nomeadamente a sua janela traseira em forma de viseira de capacete e as superfícies envidraçadas, bem como os triângulos fragmentados que emolduram um logótipo Alpine, retroiluminado, com letras completas, na traseira.

A aerodinâmica, um dos principais fatores que contribui para a autonomia elétrica, foi cuidadosamente considerada em todos os detalhes, desde a espetacular lâmina esculpida no capô, até à saia traseira.

Estão disponíveis seis cores de carroçaria:

Noir Profond

Bleu Abysse

Bleu Alpine Vision

Argent Mercure

Blanc Topaze

Gris Tonnerre mat (oferta Atelier).

Dependendo do caso, o tejadilho é da mesma cor da carroçaria ou em preto contrastante. Os painéis das soleiras e os arcos das rodas são em preto brilhante.

Mediante a escolha do nível de equipamento, o A390 está equipado com as exclusivas jantes aerodinâmicas.

Tomámos o banco dianteiro...

Ao entrar no A390, somos envolvidos num mundo dedicado ao universo desportivo, com especial atenção ao conforto e à qualidade percebida, com o painel de instrumentos, a consola central e os painéis das portas revestidos a couro e uma atmosfera de iluminação sofisticada.

O tema principal de cores é o azul, em consonância com o Alpine A290.

Uma coisa é ler, o que vale, outra coisa é sentar ao volante, agarrar na estrada e sentir o que nos oferece. Começámos logo por perceber o que vale de facto termos no A390 três motores elétricos. Como referimos, um está situado no eixo dianteiro e dois no traseiro. Isto permite a tração integral com vectorização ativa de binário (“Active Torque Vectoring”), que aprofundaremos mais adiante. Trocado por palavras simples, quer isto dizer que a tecnologia inclusa permite um controlo fantástico do carro, embora pese duas toneladas, as manobras são muito precisas, graças à tração em cada roda traseira. Mesmo em velocidade a “pisar o risco”, este carro é delicioso de conduzir, sentimos uma condução estável e com boa aderência em curva.

O cockpit é orientado para o condutor, com ecrãs de alta-definição de 12,3 polegadas e de 12 polegadas. Aqui, na nossa opinião, este Alpine merecia um design mais sofisticado, eventualmente algo único, o que não acontece.

Este "tablier" é já conhecido de algumas versões Renault. Apesar de não comprometer em nada, a excelência do design exterior exigia um redesenho destes quadrantes e ecrãs.

O volante desportivo, também já conhecido do A290, apresenta uma base plana e um ponto central, e integra os controlos para os modos de condução, assistência ao condutor, telefone, assistente de voz e modos de exibição do painel de instrumentos.

Dois botões de alumínio com cores específicas, inspirados no mundo da Fórmula 1, controlam o nível de regeneração até ao modo One Pedal, e o impulso disponível para ultrapassagens e controlo de arranque. Há ainda um painel de controlo específico para os controlos de áudio.

A consola central elevada, inspirada no icónico design do A110, incorpora os controlos de transmissão Alpine RND característicos, realçados por duas asas personalizáveis.

As cinco portas do Alpine A390 proporcionam fácil acesso aos cinco passageiros e, na traseira, os dois passageiros laterais desfrutam de um apoio valioso durante uma condução mais desportiva.

Por último, o A390 possui uma generosa capacidade de bagageira de 532 litros, que pode ser tornada ainda mais modular com um piso duplo opcional que cria um espaço de carga plano.

Atmosfera de alta tecnologia no cockpit

Quando se entra no Alpine A390, o sistema de som Devialet cria um ambiente envolvente, enquanto uma animação com o logótipo Alpine termina com um flash metálico.

O painel de instrumentos de 12,3 polegadas e o ecrã vertical de infoentretenimento de 12 polegadas contribuem para a atmosfera do A390. Por sua vez, o painel de instrumentos destaca-se pelos seus códigos gráficos específicos, exibindo claramente a potência ou o nível de carga à esquerda e a velocidade à direita.

Estão disponíveis quatro vistas diferentes:

Icónica, com um medidor de potência e um velocímetro, mostrando a potência e a velocidade;

Navegação, com mapas do Google Maps;

ADAS, que exibe o A390 no seu ambiente em realidade aumentada, na cor da carroçaria com animações dos indicadores e das luzes de travagem;

Minimalista, com informações essenciais.

O fundo do ecrã altera o seu tema visual geral, dependendo do modo de condução selecionado, que é indicado na parte inferior do painel de instrumentos.

... e rolámos estrada fora!

Com algum tempo ao volante, percebe-se que a dinâmica de condução foi concebida para ser natural e acessível a todos. Há uma excelente modulação dos pedais, direção direta com uma excelente resposta e uma travagem sem transição percetível entre o modo regenerativo e a travagem por fricção.

Dependendo do modo de condução selecionado, o A390 adapta-se a todos os estados de espírito, desde o mais confortável, até uma experiência de condução mais envolvente. A puxar pela adrenalina!

Particularmente agradável em ambientes urbanos, a condução One Pedal está, também, disponível, levando o automóvel até uma paragem completa.

Nota: A utilização do One Pedal, nalguns cenários, pode ser confortável. Contudo, este carro tem um sistema de ativação da regeneração um pouco “à desamão”. Peca, na nossa opinião, pela manifesta falta das “patilhas” no volante!

O savoir-faire Alpine aplicado à plataforma do Grupo

O A390 combina o conforto e a agilidade típicos de um Alpine, num fastback desportivo elétrico de cinco lugares: as especificações definidas pelos engenheiros de desenvolvimento levaram a uma revisão radical da plataforma AmpR Medium, para proporcionar uma dinâmica de primeira classe.

O baixo centro de gravidade e uma distribuição de peso ideal, com 49% na frente e 51% na traseira, são a base perfeita para um comportamento altamente equilibrado e preciso.

A arquitetura estilo skate e o motor dianteiro permitem ter uma dianteira compacta. Um berço especial de alumínio aloja os dois motores traseiros. Uma configuração que permite baixar o piso da bagageira e maximizar a capacidade de carga.

Fastback desportivo é ágil e fácil de controlar

Os dois motores traseiros ativam o sistema Alpine Active Torque Vectoring (AATV), que desempenha um papel fundamental na dinâmica de condução do A390.

Entre as escolhas técnicas feitas pelos engenheiros de desenvolvimento da Alpine, a relação de direção muito curta permite ângulos de direção mínimos, resultando numa sensação de condução direta. Foi, também, dada especial atenção à sensação de travagem para garantir uma dosagem fácil em todas as condições de condução.

O A390 apresenta a última geração de sistemas avançados de ajuda à condução (ADAS), com um ecrã no painel de instrumentos que mostra os arredores do carro com detalhes realistas.

Mais, o botão My Safety, à esquerda do volante, permite ao condutor selecionar as suas configurações ADAS com um único toque, escolhendo se deseja ativá-las ou desativá-las, assim como o seu nível de intervenção e a presença de alertas sonoros.

Por último, o A390 possui o limitador de velocidade e o regulador de velocidade adaptativo com função stop & go de série e, em opção (consoante a versão), o sistema de assistência de centralização na via – a funcionalidade que mantém o automóvel centrado na respetiva faixa de rodagem.

Pneus Michelin personalizados para o A390 A Michelin e a Alpine têm uma longa história de colaboração que remonta a 2012. Todos os pneus montados no Alpine A390 são da marca Michelin e apresentam marcações especiais A39.

A fabricante francesa codesenvolveu os pneus para oferecer a melhor aderência e autonomia possíveis. Estão perfeitamente adaptados à conceção da suspensão e ao comportamento do A390, assegurando a manutenção destas características durante a vida útil do automóvel. O Michelin Pilot Sport EV de 20 polegadas (245/45 R 20) é um pneu desportivo de verão, com eficiência energética otimizada, combinando aderência, durabilidade e autonomia.

de 20 polegadas (245/45 R 20) é um pneu desportivo de verão, com eficiência energética otimizada, combinando aderência, durabilidade e autonomia. O Michelin Pilot Sport 4S de 21 polegadas (245/40 ZR 21) é o pneu de verão mais desportivo, concebido para aproveitar todo o potencial de desempenho do A390, em estradas secas e molhadas.

de 21 polegadas (245/40 ZR 21) é o pneu de verão mais desportivo, concebido para aproveitar todo o potencial de desempenho do A390, em estradas secas e molhadas. O Michelin Cross Climate 3 Sport de 20 polegadas (245/45 R 20) é um pneu para todas as estações, que oferece altos níveis de aderência numa ampla variedade de condições, especialmente em climas frios, húmidos e com neve.

Motorizações: desempenho e distribuição ativa do binário

O Alpine A390 apresenta, como já referimos, uma arquitetura original com três motores, proporcionando tração integral com um layout semelhante ao de um automóvel com tração traseira: um motor síncrono dianteiro com rotor bobinado e dois motores síncronos de íman permanente, totalmente dedicados, na traseira, cada um deles consagrado a uma roda.

Estes motores acionam o Alpine Active Torque Vectoring (AATV), uma solução patenteada exclusiva, desenvolvida através de testes exaustivos realizados pelos pilotos de teste e engenheiros da Alpine.

O Alpine A390 está disponível em duas versões, oferecendo duas potências diferentes:

O GT desenvolve 400 cv e acelera dos 0 aos 100 km/h em 4,8 segundos, com uma velocidade máxima de 200 km/h.

O GTS desenvolve 470 cv e até 824 Nm de binário máximo e acelera dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos, com uma velocidade máxima de 220 km/h.

O desempenho líder da sua classe do A390 foi concebido para ser facilmente repetido, sem qualquer perda de potência, mesmo quando a bateria não está totalmente carregada.

Além disso, o pré-condicionamento da bateria pode, também, ser ativado a partir do ecrã central, para obter o máximo desempenho, para uma utilização desportiva intensa.

Ainda sobre o Alpine Active Torque Vectoring (AATV)

Os dois motores traseiros oferecem controlo independente das rodas, permitindo assim criar o Alpine Active Torque Vectoring (AATV).

Uma tecnologia que gera uma diferenciação na distribuição do binário às rodas traseiras, dependendo do ângulo de viragem e da velocidade do automóvel, corrigindo a diferença de deslizamento entre as rodas direita e esquerda e ajustando o binário a cada uma das rodas traseiras para corrigir qualquer subviragem ou sobreviragem do automóvel.

Esta diferenciação é eficaz ao acelerar, a curvar e a conduzir em linha reta.

A chave é a distribuição do binário entre os três motores: dianteiro/traseiro em geral e depois traseiro esquerdo/traseiro direito. O que permite ultrapassar os limites nas curvas, proporcionando uma sensação surpreendente de leveza, atuando como um diferencial traseiro e aumentando a tração e a estabilidade em linha reta, por exemplo, em caso de aderência irregular.

Para informação do condutor, um ecrã específico no painel de instrumentos e na secção Live Data do Alpine Telemetrics do ecrã central mostra as intervenções do sistema Alpine Active Torque Vectoring (AATV). Esta informação encontra-se, também, na aplicação móvel Alpine Telemetrics para que possa ser revista remotamente.

O trabalho dinâmico do Alpine Active Torque Vectoring (AATV) é complementado pela gestão do binário, a montante, com o Alpine Torque Pre-Control (tal como no A290), para garantir a tração mesmo com o binário ultra generoso de até 824 Nm do Alpine A390.

Os modos Normal, Sport e Track incluem diferentes configurações para o Alpine Active Torque Vectoring, para o ESC (Controlo Eletrónico de Estabilidade) e para o controlo de tração. Também é possível desativar, completamente, o ESC através de um botão dedicado no painel de instrumentos.

Uma bateria inovadora de alto desempenho

Na sua versão GTS, o Alpine A390 estreia uma bateria com química, de alto desempenho, desenvolvida especificamente para a Alpine pela especialista francesa Verkor: uma novidade!

As especificações para o desenvolvimento desta bateria eram particularmente exigentes. Tinha de garantir a potência máxima de descarga para tração (até 1200 A, no modo de descarga, para alimentar os três motores e fornecer os seus 345 kW).

Tinha, também, de proporcionar um desempenho estável à medida que a bateria se descarregava. Para o conseguir, a Verkor redesenhou toda a arquitetura da sua bateria de 400 V, com um sistema de refrigeração de dimensões específicas (nomeadamente graças a um caudal de água mais elevado) e química NMC com um elevado teor de níquel e alta densidade energética.

Graças à sua generosa capacidade de bateria de 89 kWh, o A390 oferece uma autonomia de até 557 km (ciclo WLTP), com jantes de 20 polegadas e pneus Michelin PS EV, e até 503 km (ciclo WLTP) com jantes de 21 polegadas e pneus Michelin PS 4S.

Todos os níveis de equipamento incluem de série uma bomba de calor, otimizando a temperatura interior e preservando a autonomia.

O carregamento rápido CC pode atingir 150 kW na versão GT e 190 kW na versão GTS. Além disso, é capaz de manter uma alta potência de carregamento por longos períodos com a sua potência média de carregamento de entre 15 e 80% superior a 120 kW, na GT e 140 kW, na GTS.

Mais, permite recarregar em menos de 20 minutos e recuperar 2 horas de condução em autoestrada na versão GTS e passar de 15% para os 80% de carga, em menos de 29 minutos, na GT e menos de 25 minutos, na GTS.

O carregador de bordo de 11 kW (22 kW em opção) inclui uma função de carregamento bidirecional, compatível com V2L, com um adaptador, disponível em opção, para carregar uma bicicleta elétrica, por exemplo.

Gama, níveis de equipamento e preços do Alpine A390

Estão disponíveis dois níveis de acabamentos, GT e GTS, cada um correspondendo a uma definição técnica específica, com equipamento de série particularmente completo e inúmeras possibilidades de personalização.

O Alpine A390 estará disponível para encomenda, em Portugal, no início de 2026. Por sua vez, o A390 GT estará em exposição e disponível para test drives nas Alpine Stores na primavera, com as primeiras entregas aos clientes a decorrerem nas semanas seguintes.