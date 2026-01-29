Robotáxi da Waymo atinge criança! Agências norte-americanas abrem investigação

Um robotáxi da Waymo esteve envolvido num incidente com uma criança na Califórnia, o que levou a uma investigação aprofundada por parte das autoridades de segurança rodoviária dos Estados Unidos. O caso levanta novas questões sobre a segurança e o comportamento dos sistemas de condução autónoma em ambientes urbanos complexos.

O incidente da Waymo em Santa Mónica

A Waymo confirmou que um dos seus robotáxis colidiu com uma criança no passado dia 23 de janeiro, na cidade de Santa Mónica, Califórnia. O menor sofreu ferimentos ligeiros. De acordo com a empresa, o incidente ocorreu perto de uma escola, durante o horário de entrada dos alunos, numa zona onde se encontravam outras crianças e um agente de trânsito.

Segundo a versão da Waymo, a criança terá surgido subitamente por trás de um SUV estacionado em segunda fila, entrando na trajetória do robotáxi. A empresa garante que o seu sistema de condução autónoma, o Waymo Driver, detetou o menor de imediato e acionou uma travagem de emergência, reduzindo a velocidade de aproximadamente 27 km/h para menos de 10 km/h no momento do impacto.

Após a colisão, a criança levantou-se e dirigiu-se para o passeio. A Waymo contactou os serviços de emergência e o veículo permaneceu imobilizado até receber autorização das autoridades para abandonar o local.

A investigação da NHTSA

O caso foi prontamente comunicado à National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a entidade reguladora da segurança rodoviária nos EUA, que já deu início a uma investigação formal. O Gabinete de Investigação de Defeitos da NHTSA irá analisar se o Waymo Driver exerceu a devida precaução, tendo em conta a sensibilidade do local - uma zona escolar em hora de movimento.

A investigação pretende avaliar o comportamento programado dos sistemas de condução autónoma da Waymo em redor de escolas, especialmente durante os horários de entrada e saída de alunos, bem como a resposta da empresa ao incidente.

Este incidente ganha particular relevância por ter ocorrido no mesmo dia em que outra agência, a National Transportation Safety Board (NTSB), abriu um inquérito à Waymo. Em causa estão múltiplos relatos de veículos da empresa que terão ultrapassado indevidamente autocarros escolares em Austin, no Texas.

Este escrutínio soma-se a uma investigação anterior da NHTSA sobre alegações semelhantes em Austin e Atlanta, que resultou numa recolha voluntária de software por parte da Waymo no mês passado, através da qual a empresa atualizou os seus sistemas para corrigir o comportamento inadequado dos veículos.

