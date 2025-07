Por que motivo as pessoas enjoam mais nos carros elétricos?

Os carros elétricos vão tomando as estradas, com a velocidade da mudança marcada pelos clientes. Entretanto, vão-se descobrindo curiosidades relativamente à mobilidade elétrica, nomeadamente o facto de os passageiros enjoarem mais a bordo de um carro movido a bateria. Qual o motivo?

Enjoar no carro é um problema para muitas pessoas, que se veem indispostas sem sequer precisarem de se aventurar em curvas e contra-curvas.

Curiosamente, este problema parece piorar quando a viagem é feita num carro elétrico. Um número crescente de estudos e de pessoas descobriu que sente mais enjoos ao viajar em veículos eletrificados do que em carros tradicionais a gasolina ou diesel.

Já há estudos a explicar o motivo dos enjoos em carros elétricos

O maior enjoo em veículos elétricos pode ser atribuído à falta de experiência prévia, tanto como motorista quanto como passageiro, em que o cérebro não consegue estimar com precisão as forças do movimento porque se baseia na experiência prévia noutros tipos de carros.

Explicou William Emond, estudante de doutoramento que investiga o enjoo em carros na Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, em França.

Conforme o The Guardian, citando o estudante, embora os elétricos estejam a tornar-se mais populares, os carros a combustão ainda dominam.

Mais do que isso, os condutores têm uma história mais longa com carros a gasolina e, portanto, tiveram mais tempo para se adaptar às suas características específicas.

Se uma pessoa passou a maioria da sua vida a conduzir um carro com motor a combustão, o seu cérebro antecipa a aceleração após a rotação do motor, um aviso de que está prestes a experimentar uma mudança na velocidade. Num carro movido a bateria, o motor elétrico não faz esses ruídos.

A par disso, estudos descobriram ligações entre características específicas comuns aos veículos elétricos e o enjoo:

Um estudo de 2020 descobriu que a falta de ruído do motor num veículo elétrico pode ser um fator importante para o aumento da sensação de enjoo;

Um estudo de 2024 concluiu que havia fortes correlações entre a gravidade do enjoo e as vibrações dos assentos dos veículos elétricos.

Segundo Emond, "se estamos habituados a viajar em veículos não elétricos, estamos a habituados a compreender o movimento do carro com base em sinais como rotações do motor, vibrações do motor, etc; contudo, viajar num veículo elétrico pela primeira vez é um novo ambiente de movimento para o cérebro, que precisa de adaptação".

A tecnologia de travagem regenerativa utilizada nos veículos elétricos pode, também, provocar mais enjoo.

Afinal, por resultar numa desaceleração de baixa frequência, o veículo abranda de forma gradual e constante, durante um período relativamente mais longo, em vez de rapidamente ou em impulsos rápidos.

Outro estudo de 2024 sugeriu que este recurso atuava como um dos principais gatilhos do enjoo em veículos elétricos.

Um melhor conhecimento do movimento próprio permite-nos antecipar as forças do movimento, o que é crucial para o enjoo. No entanto, quando as forças do movimento estimadas ou antecipadas pelo cérebro diferem do que é realmente experimentado, o cérebro interpreta essa "incompatibilidade neural" como uma situação de conflito. Se esse conflito persistir ao longo do tempo, pode ultrapassar um limiar para desencadear reações autónomas do corpo, como sintomas aparentes de enjoo.

Esclareceu William Emond.

Incompatibilidade entre os sinais que o cérebro recebe e o movimento do corpo

Acredita-se que o enjoo seja causado por uma incompatibilidade entre vários sinais sensoriais que o cérebro recebe simultaneamente sobre o movimento do corpo.

Especificamente, isso acontece quando o ouvido interno, que ajuda a controlar o equilíbrio, os olhos e o corpo enviam informações contraditórias ao cérebro.

Uma vez que a capacidade de antecipar o movimento de um veículo parece ser parte integrante da experiência do enjoo, as pessoas que estão a conduzir um carro tendem a não sentir os sintomas: sabem o que está por vir.

Com cada vez mais veículos elétricos nas estradas, alguns investigadores procuram uma solução para o tipo específico de náusea dos carros, segundo o The Guardian.

Artigos de investigação já sugeriram que os enjoos em veículos elétricos autónomos poderiam ser tratados por via de sinais visuais, como ecrãs interativos e iluminação ambiente, ou vibrações.

A teoria diz que, se o cérebro do passageiro for capaz de antecipar as mudanças de movimento, a sensação de balanço aliviar-se-á.

Foi exatamente neste problema que a Apple se focou para a criação de um recurso de Acessibilidade, lançado em maio de 2024. Para o passageiro evitar enjoos enquanto utiliza o smartphone, a empresa introduziu a Vehicle Motion Cues (Indicações de movimento do veículo).

Já tinha reparado (ou ouvido testemunhos de) que andar num carro elétrico aumenta a sensação de enjoo?