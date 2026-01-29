Life is Strange: Reunion, o culminar de uma longa história

Já lá vão mais de 11 anos desde o lançamento de Life is Strange. Uma aventura narrativa com forte componente emocional que chega agora a um momento importante no seu caminho, com Life is Strange: Reunion. Venham saber mais...

Com mais de 11 anos de existência, Life is Strange é uma novela interativa que apresenta uma longevidade invejável e que tem mantido os seus fãs leais e entusiasmados ao longo dos tempos.

Trata-se de uma aventura emocional, que nos apresentou as icónicas personagens, Max Caulfield e Chloe Price que, ao longo dos anos, atravessaram juntas um verdadeiro turbilhão de emoções e sentimentos que tanto as uniu entre elas e a todos os que jogaram os jogos.

A narrativa, ou melhor, a sequência de narrativas de Life is Strange, embebida por amizade e amor, por um lado e pelo desgosto e perda, por outro, chega agora a um momento crucial na história. Neste regresso, que outrora fora considerado impossível, as duas vão finalmente reencontrar-se nesta próxima aventura completa, Life os Strange: Reunion, jogo que foi recentemente anunciado pela Square Enix.

O jogo encontra-se em desenvolvimento pela Deck Nine Games, e será lançado a 26 de março de 2026 para a PlayStation 5, Xbox Series X e PC (via Steam e Microsoft Store no Windows).

Life is Strange: Reunion, convida os jogadores a regressar à Caledon University, local onde Max Caulfield trabalha como professora de fotografia. Ao voltar de um fim de semana fora, Max encontra um cenário desolador. Caledon encontra-se em chamas, enquanto um incêndio devastador destrói o campus e ameaça tirar a vida a amigos, alunos e colegas de trabalho. Max só escapa à tragédia graças ao seu poder de Rewind (lembram-se desta sua capacidade?), uma capacidade sobrenatural que lhe permite recuar no tempo.

Viajando para trás no tempo, através de uma selfie, Max tem agora apenas três dias para descobrir como começou o incêndio e tentar evitar a tragédia, desvendando o mistério que está por detrás dela. Será Max capaz de aproveitar esta segunda oportunidade para travar esta calamidade?

No entanto, é neste momento que Chloe Price chega a Caledon, para grande surpresa de Max, numa consequência chocante da fusão das linhas temporais no final de Life is Strange: Double Exposure. Assombrada por pesadelos de um passado que nunca viveu e com a sua perceção da realidade a desmoronar, Chloe precisa da ajuda de Max.

Pela primeira vez na história da série, os jogadores podem controlar tanto Max como Chloe no mesmo jogo, alternando entre as suas perspetivas à medida que a narrativa avança. Os jogadores poderão usar o poder de Rewind da Max para desfazer e refazer decisões, alterar o rumo de conversas e manipular o ambiente para resolver puzzles em quatro dimensões, e poderão usar a habilidade Backtalk da Chloe, a sua rapidez de raciocínio e atitude implacável para influenciar suspeitos importantes, e aceder a locais onde a Max não consegue entrar.

Tal como nos títulos anteriores, este jogo baseia-se numa narrativa centrada em ambas as personagens e na abordagem realista que definem a série Life is Strange, apresentando múltiplas escolhas impactantes que influenciam o desfecho de uma história dramática que se encontra repleta de surpresas, e que culmina num final épico que serve de conclusão para a saga de Max e Chloe.

Para quem apreciou os jogos Life is Strange, Reunion será um regresso ao passado ao mesmo tempo que, representará um final épico para a relação das duas amigas. Imperdível, haverá quem diga!!

Life is Strange: Reunion será lançado a 26 de março de 2026 para a PlayStation 5, Xbox Series X e PC (via Steam e Microsoft Store no Windows).