A Apple aumentou os preços dos seus discos rígidos externos em 140%

Já se tinha notado há alguns meses que a compra de componentes tornava-se cada vez mais cara, mas o que aconteceu na última semana foi realmente impressionante. A Apple implementou um aumento drástico nos preços dos discos rígidos externos vendidos nas suas lojas. Analisando a informação publicada, os valores são arrepiantes.

A Apple aumentou os preços em 140%

O modelo SanDisk de 4 TB passou de custar 460 euros para quase 1.100 euros. Isto representa um aumento de 140% para um acessório básico. A situação agrava-se consideravelmente quando consideramos capacidades mais baixas, onde o pequeno disco rígido de 1 TB salta de 110 euros para 330 euros de uma só vez.

Quem quiser comprar um agora mesmo estará com problemas. A loja online está sem stock, eliminando qualquer opção de entrega ao domicílio. Quem precisar com urgência, terá de ir a uma loja física e pagar estes preços exorbitantes. Esta grave escassez está a afetar outros grandes retalhistas, como a Amazon e a Best Buy, que também têm as prateleiras vazias.

O verdadeiro problema por detrás de tudo isto reside nos servidores que executam os modelos de linguagem de IA. As empresas estão a construir enormes centros de dados que exigem memória flash a um ritmo elevado. Considerando que os grandes fabricantes já venderam toda a sua produção anual a empresas multinacionais de IA, é fácil compreender porque é que quase não restam chips disponíveis para o armazenamento de dados.

Desta vez foram os seus discos rígidos

É verdade que a Apple não define diretamente o preço dos acessórios de terceiros expostos nas suas lojas, mas os fabricantes aplicam a mesma margem de lucro a todos os intermediários. A indústria está a dar prioridade aos contratos comerciais, e isso tem consequências diretas. A situação é tão complexa que alguns executivos do setor reconhecem a necessidade urgente de reduzir os catálogos de produtos.

O próprio catálogo de produtos da empresa tem vindo a sentir os efeitos desta escassez de peças há semanas. No início de março, viu-se o preço base dos portáteis MacBook Air e Pro aumentar cerca de cem dólares. Para piorar a situação, o computador de secretária Mac Studio também sofreu cortes de preço, eliminando subitamente a opção de memória unificada de meio terabyte nas definições personalizadas mais avançadas.

Para quem pretende expandir o armazenamento do seu computador, a perspetiva a curto prazo não é boa. De acordo com os dados de Gurman, esta escassez generalizada de componentes irá agravar-se significativamente ao longo de 2026. Face ao aumento desproporcional de preços que acabámos de referir, o melhor conselho para o utilizador comum é evitar comprar qualquer coisa agora e prolongar a vida útil dos discos rígidos que já possui.