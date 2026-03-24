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EUA banem routers produzidos fora do país por questões de segurança

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Autor: Pedro Pinto

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  1. B@rão Vermelho says:
    24 de Março de 2026 às 12:20

    Está na hora dos EUA, erguerem um muro a sua volta e nem deixam ninguém entrar nem sair, assim ficam seguros lá dentro, não sei é como é que vão resolver a questão dos agarrados que por lá abundam, mas também não é problema nosso.

    Responder
    • Glaucus cersunado says:
      24 de Março de 2026 às 13:00

      O quê que muros e agarrados têm a ver com o não quererem ser espiados através de routers fabricados por rivais/antagonistas? Se calhar só os EUA é que não têm direito a proteger-se da espionagem… é isso?
      A propósito de muros, a China tem o mais famoso que foi mesmo feito para não deixar passar ninguém.

      Responder
  2. Zacarias says:
    24 de Março de 2026 às 12:27

    Sei de fonte segura que a malta do pentágono e outros serviços sensíveis vão começar a andar com bonés revestidos a alumínio e chumbo, para não serem vitimas de leituras de mentes 🙂

    Responder
  3. Toni da Adega says:
    24 de Março de 2026 às 12:33

    Ou seja todos os routers.

    Responder
  4. guilherme says:
    24 de Março de 2026 às 12:52

    Está na hora de começarmos a banir tudo que é EUA, que fiquem com o palhaço do Trump e os seus seguidores…

    Responder

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