EUA banem routers produzidos fora do país por questões de segurança
A Federal Communications Commission (FCC) tomou uma decisão que promete agitar o mercado tecnológico. Novos routers de consumo fabricados fora dos Estados Unidos deixam, na prática, de poder entrar no país.
Novos routers estrangeiros deixam de poder ser aprovados
A FCC decidiu incluir estes equipamentos na chamada Covered List, um mecanismo regulatório que impede a certificação de novos dispositivos considerados um risco para a segurança nacional.
Na prática novos routers estrangeiros deixam de poder ser aprovados e, como atal, sem aprovação da FCC, não podem ser vendidos nos EUA. Equipamentos já existentes não são afetados por tal decisão.
A decisão surge num contexto de crescente preocupação com cibersegurança. As autoridades norte-americanas acreditam que routers fabricados fora do país podem ser explorados em ataques ou campanhas de espionagem.
Nos últimos anos, os EUA têm reforçado o controlo sobre tecnologia considerada crítica, com empresas como a Huawei ou a ZTE já a enfrentarem fortes restrições. Além disso, campanhas como “Volt Typhoon” vieram reforçar os receios em torno de vulnerabilidades em equipamentos de rede.
Apesar da justificação oficial, a decisão já está a gerar críticas. Especialistas alertam que muitos ataques recentes exploraram falhas de segurança e falta de atualizações e não necessariamente a origem do fabrico dos equipamentos.
Esta decisão da Federal Communications Commission mostra como a tecnologia está cada vez mais ligada à geopolítica. Routers, muitas vezes vistos como simples equipamentos domésticos, são hoje peças críticas na segurança digital.
Está na hora dos EUA, erguerem um muro a sua volta e nem deixam ninguém entrar nem sair, assim ficam seguros lá dentro, não sei é como é que vão resolver a questão dos agarrados que por lá abundam, mas também não é problema nosso.
O quê que muros e agarrados têm a ver com o não quererem ser espiados através de routers fabricados por rivais/antagonistas? Se calhar só os EUA é que não têm direito a proteger-se da espionagem… é isso?
A propósito de muros, a China tem o mais famoso que foi mesmo feito para não deixar passar ninguém.
Sei de fonte segura que a malta do pentágono e outros serviços sensíveis vão começar a andar com bonés revestidos a alumínio e chumbo, para não serem vitimas de leituras de mentes 🙂
Ou seja todos os routers.
Está na hora de começarmos a banir tudo que é EUA, que fiquem com o palhaço do Trump e os seus seguidores…