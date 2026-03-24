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Crise energética global força a reabertura de centrais nucleares encerradas

· Motores/Energia 2 Comentários

Imagem: Taipei Times

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    24 de Março de 2026 às 12:06

    De facto a situação de Taiwan não é normal. Fontes de produção de energia elétrica:
    – Gás natural (GNL), quase todo importado: 47,8%
    – Carvão, totalmente importado: 35,4%
    – Energias renováveis, sobretudo eólica: 13,1%
    – Cogeração: 2,5%; outros: 1,2%.
    A energia nuclear, que andou entre os 10 e os 15% há de lhes estar a fazer falta.
    E o Japão não é muito diferente:
    – GNL, quase todo importado, a maior parte pelo estreito de Ormuz: 31%%
    – Carvão, totalmente importado: 29%
    – Energias renováveis, sobretudo solar (já não têm espaço para mais painéis): 24%
    – Nuclear: 10%, pretende chegar aos 20%
    – Outros: 3%.

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