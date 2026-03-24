Crise energética global força a reabertura de centrais nucleares encerradas

Centrais nucleares encerradas podem reabrir devido à crise energética global, numa medida que visa reforçar a produção elétrica face à escassez de combustíveis fósseis e ao aumento da procura.

A crise energética global intensificou-se nas últimas semanas, impulsionada pela escassez de combustíveis fósseis e tensões geopolíticas, aliando-se à já conhecida procura desmedida por eletricidade em setores estratégicos, como o tecnológico e industrial.

O aumento dos preços do petróleo e do gás, aliado a interrupções nas cadeias de abastecimento, tem colocado governos sob pressão para encontrar soluções que garantam fornecimento contínuo de energia, ao mesmo tempo que respondem a metas ambientais e à transição para fontes mais limpas.

Neste contexto de tensão, países e blocos regionais têm explorado estratégias para enfrentar o desafio: enquanto alguns investem massivamente em energias renováveis, outros recorrem a reservas estratégicas de combustíveis ou reforçam a produção nacional com soluções tradicionais, incluindo centrais nucleares.

Para Taiwan, parte da solução deverá residir na reabertura de duas centrais nucleares encerradas.

Dependência dos combustíveis fósseis exige medidas

No sábado, o Presidente de Taiwan Lai Ching-te afirmou que há duas centrais nucleares que "reúnem as condições para reativação", numa altura em que a ilha, dependente da importação de energia, procura reforçar a sua capacidade de produção elétrica interna.

A energia nuclear forneceu uma parte significativa da eletricidade da ilha durante cerca de quatro décadas, antes de o último reator ter sido encerrado.

Agora, Taiwan depende quase totalmente de combustíveis fósseis importados para satisfazer as suas necessidades energéticas, em particular no setor crítico de semicondutores.

O Partido Democrático Progressista de Lai tem defendido uma "terra livre de energia nuclear", em parte devido às preocupações com a segurança nuclear após o desastre de Fukushima, no Japão, em 2011.

Contudo, com o conflito no Médio Oriente a perturbar as cadeias globais de abastecimento, os partidos da oposição afirmam que a continuidade do fornecimento é necessária para garantir a segurança energética.

Taiwan refugia-se na energia nuclear

A ilha encerrou o seu último reator em funcionamento na central de Ma’anshan, mencionada como a terceira central nuclear, no sul do condado de Pingtung, em maio do ano passado, em conformidade com a política do partido no poder de eliminar gradualmente a energia nuclear até 2025.

A segunda central nuclear, de Kuosheng, no norte da ilha, foi desativada em 2023 após o fim da sua licença de operação.

No evento empresarial realizado no sábado, Lai disse que estas "segunda e terceira centrais nucleares reúnem as condições para recomeçar a operar", sem especificar os requisitos.

Além disso, partilhou que a empresa estatal de eletricidade Taipower, responsável pela operação das centrais, irá submeter pedidos de reativação ao Conselho de Segurança Nuclear até ao final do mês, para avaliação.

O conselho irá analisar questões de segurança e verificar se existe consenso público sobre a reativação das centrais durante o processo de revisão, conforme citado pelo Arab News.

Antes disso, na sexta-feira, numa sessão parlamentar, o vice-ministro da Economia, Ho Chin-tsang, tinha afirmado que a central de Ma’anshan poderia voltar a funcionar já em 2028, embora não tenha indicado um calendário para a segunda central.

A comunidade internacional precisa de eletricidade com baixas emissões de carbono, e também devemos considerar a eletricidade necessária para o poder computacional na era da Inteligência Artificial.

Disse Lai, garantindo à população que as reservas de petróleo e gás natural de Taiwan são suficientes para março e abril.