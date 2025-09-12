Notificações de hipertensão do Apple Watch recebem aprovação do regulador

A mais recente funcionalidade de saúde para os modelos recentes do Apple Watch recebeu luz verde da FDA, o que significa que a Apple pode ativá-la e incluí-la de fábrica no Apple Watch Series 11.

Apple lança nova funcionalidade regulada pelas autoridades

O Apple Watch tornou-se num poderoso companheiro de saúde que monitoriza uma grande variedade de métricas para dar aos utilizadores informações úteis. Cada geração traz algum novo parâmetro de monitorização, e a Apple revelou as notificações de hipertensão juntamente com o Apple Watch Series 11.

Um relatório recentemente partilhado indica que as notificações de hipertensão passaram agora pela aprovação da FDA e podem ser ativadas nos modelos compatíveis do Apple Watch. É uma funcionalidade que será incluída no Apple Watch Series 11 e no Apple Watch Ultra 3 a 19 de setembro.

As notificações de hipertensão no Apple Watch utilizam dados do sensor ótico de ritmo cardíaco para analisar como os vasos sanguíneos do utilizador respondem aos batimentos do coração. O algoritmo funciona de forma passiva em segundo plano, revendo dados em períodos de 30 dias, e notificará os utilizadores se detetar sinais consistentes de hipertensão. Estas notificações fornecem aos utilizadores informações valiosas sobre a sua saúde no que toca a esta condição tão comum, simplesmente ao usarem o Apple Watch, permitindo-lhes começar a adotar mudanças de comportamento que podem salvar vidas ou iniciar tratamento para reduzir o risco de problemas de saúde graves a longo prazo.

Apple Watch: versões mais antigas também recebem

A funcionalidade também chegará a Apple Watches mais antigos, Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 2. No entanto, é difícil dizer exatamente quando ficará disponível.

A Apple poderá ativá-la remotamente ou através da atualização do watchOS 26, que será disponibilizada ao público na próxima segunda-feira.

As notificações de hipertensão utilizam dados recolhidos ao longo de um período de 30 dias sobre como o sangue flui através dos vasos sanguíneos. O novo sistema consegue determinar se a pressão arterial está mais alta do que o esperado e acompanhar a gravidade da condição.

Isto não corresponde a medir a pressão arterial nem a fornecer esses dados. O que faz é notificar os utilizadores sobre uma possível hipertensão, dando-lhes a oportunidade de consultar um médico ou começar a medir a pressão arterial com uma braçadeira.

A Apple está a lançar o watchOS 26 e o iOS 26 a 15 de setembro e, depois, a comercializar os novos Apple Watch e iPhones a 19 de setembro. A nova funcionalidade de notificações de hipertensão deverá alertar 1 milhão de utilizadores no primeiro ano.