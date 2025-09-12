PplWare Mobile

Notificações de hipertensão do Apple Watch recebem aprovação do regulador

Apple

Autor: Vítor M.

  1. Max says:
    12 de Setembro de 2025 às 13:54

    Recebeu aprovação … do FDA, o regulador dos EUA.
    E a marca CE, de conformidade segundo a legislação da UE?
    Estou em crer que não precisa. O Apple Watch não vai ser comercializado como dispositivo para medir a tensão arterial – uma vez que não a mede – antes avalia o risco de se ter hipertensão arterial e nesse caso emite um aviso.
    P.S. Se medisse a tensão arterial era um dispositivo médico de risco, da Classe IIa e, para ter a marca CE (não falsificada) o fabricante tinha que pedir a um Organismo Notificado que certificasse a conformidade.

