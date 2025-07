Utilização do Windows XP, palavra-passe com três anos… assim se fez o ciberataque à Aeroflot

A principal companhia aérea russa, Aeroflot, foi alvo de um ciberataque que paralisou completamente o tráfego da empresa. Mas o incidente revelou também um certo arcaísmo no funcionamento da companhia.

Há mais de três anos que o conflito russo-ucraniano se intensifica, não só no terreno como também no ciberespaço. Hackers russos e ucranianos multiplicam os ataques ao lado inimigo, visando especialmente grandes infraestruturas.

Foi o que aconteceu novamente, desta vez com a companhia aérea Aeroflot como alvo.

Companhia aérea russa foi pirateada por hackers ucranianos

A Aeroflot foi alvo, esta segunda-feira, 28 de julho, de um ciberataque de grande escala, que resultou no cancelamento de 54 voos.

Os atacantes? Dois grupos de hackers: um de origem ucraniana, os “Silent Crow” (corvos silenciosos), e outro de origem bielorrussa, os “Cyberpartisans”.

Um ataque de grande envergadura, segundo os próprios grupos envolvidos, que afirmam ter destruído cerca de 7.000 servidores da Aeroflot, além de terem recuperado e publicado os dados pessoais de todos os cidadãos russos que viajaram com a companhia.

O impacto poderá ser duradouro, segundo o antigo piloto da Aeroflot e especialista em aviação, Andrei Litvinov, que falou à agência Reuters.

Se toda a correspondência e todos os dados da empresa forem expostos, isso pode ter consequências a muito longo prazo.

Vaticinou o antigo piloto da companhia aérea da Rússia.

O ataque revela um funcionamento obsoleto

A gravidade do ataque obrigou mesmo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a reagir. O ciberataque permitiu também expor o funcionamento interno da Aeroflot, que se revela particularmente arcaico para uma companhia ainda inserida no top 20 mundial, apesar das sanções impostas à Rússia.

Com efeito, a Aeroflot continuava a operar com versões muito antigas do Windows, nomeadamente o Windows XP e o Windows 2003 (um verdadeiro salto ao passado!).

Esta particularidade, aliada ao facto de o presidente executivo não alterar a sua palavra-passe há três anos, facilitou a exploração de vulnerabilidades por parte dos hackers para executarem a sua operação.