Frostpunk 2 a caminho das consolas… falta pouco

Frostpunk 2, o regresso da Idade do Gelo, encontra-se prestes a regressar às consolas, após o lançamento bem sucedido para PC. Venham saber quando...

Os 11 Bit Studios acabaram de anunciar a data de lançamento para Frostpunk 2, para as consolas Playstation 5 e Xbox Series X. A sequela do fantástico jogo de 2018, chega ás principais consolas em setembro, mais precisamente no dia 18.

A experiência da equipa dos 11 Bit Studios com a migração do jogo original, do PC para as consolas, foi de extrema importância para Frostpunk 2. A equipa de desenvolvimento conseguiu refinar ainda mais o interface circular e central do jogo, tornando-o ainda de mais fácil navegação. Esta conversão permite aos jogadores controlarem a política e o povo de New London de uma forma muito mais granular.

"Inicialmente, tentámos adotar o máximo de soluções possível para o interface", referiu Igor Skibinski, Coordenador de Produção da equipa de Frostpunk 2. "No entanto, os dois jogos diferem entre si, tanto na jogabilidade que teve de ser adaptada, como nos sistemas de jogo. Ainda assim, o nosso foco principal era fazer com que a interação com o jogo fosse o mais fluida possível, de forma a que os jogadores nunca precisem de parar para procurar opções, enquanto jogam. A nossa ambição leva-nos a querer novamente que até mesmo os jogos de estratégia mais complexos podem ser intuitivos e satisfatórios nas consolas."

Foram implementadas diversas melhorias que ajudam a personalizar o sistema de controlo a partir dos comandos e que possibilitam um acesso rápido a todas as ações e opções vitais do jogo. Os jogadores podem usar os gatilhos para alternar entre os distritos do mesmo tipo ou utilizar o menu radial dinâmico que aparece sobre as pilhas de recursos e apresenta ações específicas para cada uma delas.

Além disso, após o lançamento para as consolas, a versão para PC de Frostpunk 2 vai receber uma atualização que permitirá aos jogadores, usarem esse mesmo novo interface sempre que um comando estiver conectado.

Frostpunk 2 chega à Playstation 5 e Xbox Series X a 18 de setembro.