Old Skies, viagens no tempo a caminho da Nintendo Switch

O novo jogo da Wadjet Eye, Old Skies, está quase a chegar à Nintendo Switch naquela que será uma aventura que decorre em vários momentos temporais. Venham saber mais.

Old Skies é o próximo jogo da Wadjet Eye e trata-se de uma aventura que apresenta um enorme potencial. Uma aventura com um carisma ambiente muito especial e que convida os jogadores a viajar no tempo.

Old Skies já foi lançado anteriormente para PC, Mac e Linux, com uma aceitação considerável pela comunidade, pelo que agora se segue a Nintendo Switch.

Old Skies é uma aventura de ficção cientifica quem tendo sido já lançada para Windows, Mac e Linux antes apresenta uma narrativa forte na qual assenta grande parte do seu valor.

Segundo a história do jogo, Fia Quinn é uma funcionária da Agência de Viagens Temporais ChronoZen. Fia tem como principal função a de acompanhar os clientes da sua empresa, nas suas viagens temporais para outras eras, com o intuito de garantir que não alteram nada no seu passado e assim, não corram o risco de reescrever aspectos importantes da história.

Enquanto algumas dessas pessoas são meramente curiosas, outras nem por isso e apresentam objetivos muito particulares. Desde que paguem, todos podem embarcar numa viagem temporal até ao seu passado. As suas motivações não importam para Fia... até que tentem mexer com acontecimentos passados. Aí, Fia terá de entrar em ação.

O jogadores são convidados a viajar com Fia em sete casos de viagem no tempo distintos, abrangendo dois séculos, desde os bares clandestinos da Lei Seca até as cruéis gangues da Era Dourada, ou passando pelos trágicos eventos do World Trade Center em 10 de setembro de 2001.

fia terá de resolver problemas temporais, sobreviver a paradoxos e resolver os erros do passado. Ou, morrer a tentar... quantas vezes for necessário.

Old Skies será lançado para a Nintendo Switch a 27 de maio.