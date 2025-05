Encomendas da Temu e Shein podem vir a ter taxa mínima de 2 euros

A União Europeia propôs recentemente uma taxa mínima de 2 euros para encomendas de baixo valor (inferiores a 150 euros) provenientes de plataformas de comércio eletrónico como a Temu e a Shein. Saiba mais sobre este assunto.

De acordo com as informações, esta medida visa combater a concorrência desleal e reforçar o controlo aduaneiro sobre os milhões de pacotes que entram anualmente no espaço europeu, a maioria oriunda da China.

Detalhes da proposta para taxar a Temu e Shein

Taxa de 2 euros: aplicada a encomendas enviadas diretamente ao consumidor final.

aplicada a encomendas enviadas diretamente ao consumidor final. Taxa de 0,50 euros : para encomendas que passam por armazéns dentro da UE.

: para encomendas que passam por armazéns dentro da UE. Objetivo : Cobrir os custos de processamento aduaneiro e garantir a conformidade com as normas de segurança e regulamentações da UE.

: Cobrir os custos de processamento aduaneiro e garantir a conformidade com as normas de segurança e regulamentações da UE. Estado atual: A proposta ainda precisa de aprovação pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu.

Em Portugal, o setor têxtil considera que a taxa de 2 euros é insuficiente para proteger a indústria nacional e propõe uma tarifa mínima de 20 euros para encomendas provenientes da China.

Esta iniciativa da UE alinha-se com medidas semelhantes adotadas pelos Estados Unidos, que também implementaram tarifas sobre produtos de baixo valor importados da China, visando proteger os produtores locais e garantir a segurança dos consumidores.

Se esta medida for aprovada, a nova taxa poderá afetar os preços finais para os consumidores e incentivar as plataformas a ajustarem as suas estratégias logísticas, possivelmente utilizando mais armazéns dentro da UE para reduzir os custos adicionais.

Só no ano passado entraram no espaço europeu mais de 4 mil milhões e meio de pequenas encomendas deste género, mais de 90% originárias da China. E as perspetivas são de que este número possa aumentar.