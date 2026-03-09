Champions Stable: Equestrian Dynasty, como dominar as corridas de cavalos

Apesar de se tratar de um desporto mais associado a outras paragens, também existem muitos aficionados neste lado do Oceano destas excitantes corridas. Para todos esses amantes dessas competições, vai chegar em breve, Champions Stable: Equestrian Dynasty.

A editora Leonardo Interactive e a equipa de desenvolvimento Leonardo Productions preparam-se para lançar o seu próximo jogo, uma nova iteração ao género de gestão de corridas de cavalos.

Champions Stable: Equestrian Dynasty, encontra-se em fase final de desenvolvimento, e apesar de estar previsto ser lançado para este ano, ainda não tem uma data concreta. Será lançado para PC, e traz consigo toda a emoção das corridas de cavalos, tão repletas de adrenalina, como de apostas altas.

O jogo convida os jogadores a controlarem todo o processo de gestão de uma equipa de corrida equestre. As responsabilidades começam, como seria de supor, com a construção do nosso estábulo, onde toda a parte de preparação e gestão se processa e nos prepara para as corridas que se avizinham.

Em Champions Stable: Equestrian Dynasty, cada decisão é importante para o desenvolvimento da nossa equipa e resultados da mesma nas pistas. O jogador terá de analisar os dados detalhados de cada treino, desenvolver programas personalizados para cada cavalo e criar linhagens vencedoras, através da reprodução dos melhores espécimes.

Em pista, o jogador terá de gerir a performance dos seus cavalos cuidadosamente. Para tal, terá de designar o cavalo e o jóquei mais adequados para cada corrida, de acordo com as suas habilidades e com as condições da pista. Quando em corrida, o jogador pode assumir duas posturas distintas: ou gere apenas o seu joquei, ou salta para a sela e controla o cavalo na primeira pessoa.

A gestão da equipa, a elaboração de contratos com os patrocinadores, melhorias nas instalações e investimentos de longo prazo nos bastidores fazem, entre muitos outros aspetos, das funções que o jogador terá de assumir.

Um pormenor importante, é o facto de nos entrementes das corridas, o jogador poder fortalecer o seu vínculo com os seus cavalos manetendo, dessa forma, a estabilidade ao longo de várias temporadas de competição.