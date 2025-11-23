Revelados os planos futuros para EA SPORTS F1

A EA SPORTS anunciou recentemente os seus planos para o futuro próximo de EA SPORTS F1, que passa pela expansão da época de 2026 do FIA FORMULA ONE World Championship e muito mais. Venham ver...

O compromisso da EA SPORTS com a FIA FORMULA ONE World Championship é forte e resistente e a provar isso mesmo chegaram noticias recentes sobre a expansão da época de 2026 de FIA FORMULA ONE World Championship um novo videojogos dedicado à F1, em 2027.

Olhando para o futuro, os jogadores de F1 25 vão poder expandir a sua experiência no próximo ano com a época completa do FIA Formula One World Championship 2026. A chegar em 2026, como expansão paga para o F1 25, esta actualização premium vai alinhar-se com as principais mudanças do desporto na época de 2026, e traz aos fãs novos monolugares, regulamentos desportivos, equipas e pilotos.

Em 2027, a EA SPORTS vai lançar o próximo videojogo completo da franquia – uma representação profundamente autêntica e inovadora da ação e emoção da Fórmula 1, reimaginada numa experiência mais ampla, com novas formas de jogar para fãs em todo o mundo. Concebida para acompanhar a natureza dinâmica e a expansão global dos fãs da F1® – com mais de um terço dos fãs a entrar no desporto nos últimos quatro anos – esta nova experiência vai aprofundar o que os jogadores de longa data mais valorizam na série e celebrar a paixão pela Fórmula 1, através de um videojogo que envolve tanto novos jogadores como veteranos na era moderna da modalidade. Esta iniciativa faz parte de um investimento estratégico plurianual na franquia EA SPORTS F1, com o apoio da Formula One Management e das equipas de F1.

"F1 25 foi um sucesso extraordinário, impulsionado pela paixão dos fãs e pela energia do desporto", afirmou Lee Mather, Senior Creative Director na Codemasters. "Com o momento atual da Fórmula 1, dentro e fora da pista, este é o momento ideal para olharmos em frente e construirmos o futuro. Estamos totalmente empenhados na franquia EA SPORTS F1. O nosso plano plurianual prolonga o entusiasmo deste ano com a expansão de 2026 e reimagina a experiência F1 para 2027, oferecendo ainda mais aos jogadores de todos os níveis, em todo o mundo."

Com a época de 2025 a proporcionar momentos impressionantes, este é um óptimo momento para os fãs entrarem em F1 25, incluindo as épocas mais recentes de conteúdo live service. Cada época liga um tema distinto ao mundo real da Fórmula 1 e inclui um conjunto de eventos single-player e cooperativos que oferecem recompensas in-game. Com a 4ª Temporada já em curso, os jogadores do F1 25 recebem visuais totalmente novos e o novo "Survival Challenge", que desbloqueia itens por tempo limitado para equipar em vários modos de jogo.

Desenvolvido pela Codemasters, o EA SPORTS F1 25 permite aos jogadores assumirem o protagonismo no mais recente capítulo do modo de história favorito dos fãs, em Braking Point, tornarem-se Team Owner no renovado My Team ou, para quem adquiriu o conteúdo F1 The Movie Chapter Scenarios, terá a oportunidade de se sentar ao volante virtual do monolugar da equipa APXGP da época 2025, através de uma série de cenários inspirados no blockbuster deste ano.

EA SPORTS F1 25 já se encontra no mercado para PlayStation 5, Xbox Series X e Microsoft Windows.