App baseada em IA deteta uma doença do sangue através de uma foto das unhas

A Inteligência Artificial (IA) pode efetivamente contribuir para potencializar várias áreas, nomeadamente a medicina, onde têm sido conhecidos desenvolvimentos impressionantes. Desta vez, a notícia chega da Universidade Chapman, que desenvolveu uma app que permite o rastreio de uma doença do sangue por via de uma fotografia das unhas.

Cerca de dois mil milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de anemia, uma doença do sangue que resulta num número de glóbulos vermelhos inferior à média e, consequentemente, uma capacidade reduzida de transporte de oxigénio.

A anemia crónica pode levar a problemas de saúde graves, como ataques cardíacos.

Apesar de a identificação da anemia exigir, atualmente, uma visita ao médico e a realização de uma série de análises, um grupo de investigadores desenvolveu uma solução consideravelmente mais simples.

App pode facilitar as monitorizações frequentes da anemia

Em parceria com o professor da Universidade Chapman e reitor fundador da Fowler School of Engineering, Andrew Lyon, a equipa criou uma app para smartphone que utiliza IA e uma fotografia da unha do utilizador para detetar a anemia.

A investigação, que levou mais de oito anos a ser realizada, demonstra que a app não invasiva e que utiliza IA fornece estimativas de hemoglobina que rivalizam com os testes laboratoriais tradicionais.

Conforme se lê num artigo sobre o estudo, com mais de 1,4 milhões de testes realizados por mais de 200.000 utilizadores, a app representa uma solução escalável e de baixo custo que alarga o acesso ao rastreio da anemia, "especialmente em comunidades carenciadas e remotas".

Com o aumento do acesso, esta aplicação leva o rastreio fiável diretamente para as mãos dos consumidores, permitindo a monitorização da saúde em tempo real e uma intervenção precoce, dando aos utilizadores a possibilidade de tomarem decisões informadas sem terem de esperar pelos resultados do laboratório.

Escreveram os investigadores, destacando que a app não se destina ao autodiagnóstico, mas antes a ajudar os utilizadores a compreender quando devem consultar um prestador de cuidados de saúde.

Além disso, explicaram que a app é particularmente valiosa para as pessoas com anemia crónica, como aquelas com doença renal ou cancro, que requerem uma monitorização frequente.

Segundo o estudo, a utilização de aplicações personalizadas nestes doentes melhorou a precisão em quase 50%, permitindo uma gestão mais segura e fácil em casa.