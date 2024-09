Frostpunk 2 prepara-se para gelar PCs e consolas

Frostpunk 2, tal como temos vindo a acompanhar, encontra-se quase a chegar. A celebrar o momento, a 11 bit studios disponibilizou um novo trailer para o jogo.

Os 11 bit studios encontram-se a preparar o lançamento de Frostpunk 2 que, sairá no próximo dia 20 para PC (e mais tarde para consolas).

Trata-se do regresso do frio lancinante de um dos melhores jogos de estratégia (survival city building) dos últimos anos.

Tal como vimos aqui, a ação decorre após os eventos de Frostpunk, no qual o mundo passou uma nova Era Glacial, causada pela destruição humana e no qual o jogador teve de gerir e cuidar da cidade (bastião humano) de forma a garantir a sua sobrevivência. E do seu povo.

Agora, em Frostpunk 2, a cidade prosperou mas, novos desafios se ergueram. Cabe novamente aos jogadores tomar as rédeas da metrópole e orientá-la e seus habitantes, no caminho do sucesso e salvação.

Um novo vídeo foi agora disponibilizado e, deixa no ar algumas questões sobre o que decorreu entre o primeiro jogo e Frostpunk 2. Após mais de 30 anos à frente da cidade o (agora) velho Capitão encontra-se prestes a abandonar o mundo dos vivos. É precisamente nessa altura que se apercebe que a Cidade nesse momento, já não precisa apenas e unicamente de sobreviver.

Precisa de se organizar e aprender a chegar a consensos! Será que o novo líder o vai conseguir?

Frostpunk 2 será lançado a 20 de setembro, mas com acesso antecipado para todos os jogadores que adquiriram a Digital Deluxe Edition. O jogo será também disponibilizado por via do PC Game Pass, a partir do dia de lançamento sendo que a versão de consola só será lançada mais adiante.