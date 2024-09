Incêndios: imagens da NASA mostram um país a intoxicar coberto de fumo

Os incêndios que têm "incinerado" várias zonas do país estão a intoxicar a população. As imagens de satélite captadas neste início de semana, pela NASA, mostram uma grande nuvem de fumo que se prolonga pelos vários focos de incêndio até ao Oceano Atlântico. Cuidado com este fumo. Deixamos algumas recomendações.

O país, fruto dos muitos incêndios florestais que se registaram e ainda estão ativos, na região Centro e Norte do país, deixou o ar irrespirável em muitas partes de Portugal.

As imagens divulgadas pela NASA Worldview, um serviço da agência espacial norte-americana, mostram uma grande nuvem de fumo que o vento está a empurrar em direção ao Oceano Atlântico.

Nestas duas imagens, podemos facilmente perceber que há mais incêndios e que o fumo cobre uma mancha populacional enorme em Portugal.

Saiba como se proteger da exposição ao fumo!

Considerando os incêndios que se encontram ativos no país, sobretudo nas regiões Norte e Centro, verifica-se uma quantidade considerável de fumo no ar, com impacto a nível respiratório, cardiovascular e oftalmológico.

Os componentes do fumo podem provocar algumas complicações, tais como:

irritação dos olhos, do nariz e da garganta;

aumento das secreções/expetoração;

tosse persistente;

inflamação e estreitamento das vias respiratórias (edema);

doenças respiratórias, como a bronquite;

agravamento de doenças do coração e respiratórias;

alterações do estado de consciência (fraqueza, sonolência, desmaio).

Existem grupos com um maior risco de desenvolver complicações pela inalação de fumo, nomeadamente: idosos, crianças, grávidas e pessoas com história de doenças cardiovasculares ou respiratórias, como a asma ou a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC).

Imagens impressionantes captadas pela equipa 43 Grupo dos Canadair de Espanha que combatem os fogos em Portugal.

É importante estar prevenido para uma situação de incêndio. Se fizer parte dos grupos de risco, deve:

ter alguns produtos em stock (alimentos que não precisem de refrigeração, medicação habitual e máscaras de proteção N95);

garantir um bom isolamento das portas e janelas de acesso ao exterior;

caso tenha ar condicionado, garanta um ambiente fresco, de preferência com modo de recirculação de ar;

definir um plano de evacuação em caso de agravamento da situação e partilhá-lo com as pessoas com quem vive;

estar atento aos meios de comunicação e informar-se das notícias locais.

Para evitar a exposição ao fumo de incêndios, é recomendado:

manter-se dentro de casa, com as janelas e as portas fechadas, em ambiente fresco. Se possível, ligar o ar condicionado com modo de recirculação de ar;

evitar a utilização de fontes de combustão dentro de casa, tais como, aparelhos a gás ou lenha, tabaco, velas e incenso;

evitar atividades no exterior;

utilizar máscara (N95) sempre que não puder evitar a exposição ao fumo;

manter a medicação habitual, nomeadamente se tiver doenças como, a asma ou a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). Seguir as indicações do médico se tiver agravamento das queixas;

manter-se hidratado e fresco.

Portugal continental encontra-se sob Declaração da Situação de Alerta a qual foi prorrogada até às 23:59 horas do dia 19 de setembro, sendo implementadas as seguintes medidas de caráter excecional:

Proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem;

Proibição da realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas;

Proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais;

Proibição de realização de trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.

Proibição da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas.

Para mais informações, ligue para o SNS 24 (808 24 24 24) ou consulte www.dgs.pt.

