Simon the Sorcerer Origins, o regresso da magia

Quem se lembra de Simon the Sorcerer, o fantástico Point'n Click da Adventure Soft que na distante década de 1990 tantas horas de diversão e entretenimento ofereceu? Pois bem, está de regresso com Simon the Sorcerer Origins.

As últimas duas décadas do século passado, foram pródigas em Point'n Clicks. São vários os exemplos de jogos lançados na altura e que foram percursores de muitos outros.

Jogos como Simon The Sorcerer, Fantasy Quest, Police Quest, Space Quest, Larry.... são apenas alguns exemplos de muitos dos jogos lançados nesta era dourada dos Point'n Clicks. Jogos que conseguiam criar um enredo, uma história e que convidavam o jogador a evoluir ao longo dessas aventuras através de vários cenários e nos quais muito do entusiasmo, passava por descobrir as interações que se poderiam fazer com os cenários.

Ao longo dos anos, foram surgindo novas jogabilidades, relegando para segundo plano o velhinho Point'n Click mas isso não significa que esteja morto. Não! Nada disso e a maior prova está agora com Simon the Sorcerer Origins.

Simon The Sorcerer Origins encontra-se a ser desenvolvido pelos Smallthing Studios e trata-se de uma prequela do original de 1993.

Mais de três décadas se passaram desde que Simon The Sorcerer encantou os fãs de jogos de aventura pela primeira vez, e Simon The Sorcerer Origins convida os jogadores a mergulharem novamente neste mundo encantador de magia, sarcasmo, comédia e mistério. Mas, desta vez, o objetivo é o de descobrir como tudo começou.

Piscando o olho aos fãs de longa data, os Smallthing Studios indicam que "os fãs mais antigos do original, ficarão encantados em saber que as vozes originais retornam em inglês (Chris Barrie) e alemão (Erik Borner), adicionando uma camada extra de autenticidade e nostalgia a esta história cuidadosamente elaborada".

Simon The Sorcerer Origins conta com a banda sonora composta por Mason Fischer, capturando alguma nostalgia emocional e mantendo o tom excêntrico do mundo mágico de Simon. E, como uma surpresa muito especial, Simon The Sorcerer Origins conta com o ícone da música Rick Astley numa participação especial, trazendo um toque de soul dos anos 80 à aventura de fantasia.

Simon The Sorcerer Origins, em desenvolvimento pelos Smallthing Studios. será lançado a 28 de outubro deste ano, para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC, Mac e Linux.