Steal & Sell Simulator transforma roubos em negócio

E se, depois de cometer um assalto, em vez de simplesmente fugir com o dinheiro, tivéssemos de abrir uma loja para vender tudo o que conseguimos roubar? É precisamente esta combinação pouco convencional que Steal & Sell Simulator pretende explorar.

Com efeito, a ideia de Steal & Sell Simulator é precisamente essa, colocando os jogadores entre dois mundos bem distintos: à noite, é preciso preparar e executar roubos; durante o dia, chega a hora de transformar o produto desses crimes num negócio rentável.

A DreamWay Games revelou agora a página oficial do jogo na Steam, onde já é possível adicioná-lo à lista de desejos. O novo título aposta numa perspetiva na primeira pessoa e mistura furtividade, ação e gestão de negócio, criando uma experiência em que o sucesso não depende apenas de conseguir entrar num local sem ser apanhado, mas também de saber o que fazer com aquilo que foi roubado.

A premissa é simples, mas promete algumas situações curiosas. Durante a noite, o jogador terá de escolher os seus alvos e entrar em armazéns e outras localizações à procura de objetos valiosos. Arrombar fechaduras, abrir cofres e ultrapassar sistemas de segurança fazem parte do trabalho, mas existe sempre um problema adicional: o tempo.

Cada assalto pode transformar-se rapidamente numa corrida contra o relógio. Câmaras de vigilância, alarmes e guardas obrigam a planear cuidadosamente cada movimento e a decidir até onde vale a pena arriscar. Um erro pode fazer soar um alarme e transformar uma operação silenciosa numa fuga desesperada antes que as autoridades cheguem ao local.

Mas conseguir sair com o saque é apenas metade do trabalho.

Durante o dia, o cenário muda completamente. Os objetos roubados passam a ocupar as prateleiras da própria loja do jogador, onde podem ser vendidos para gerar dinheiro. Esse rendimento será depois utilizado para melhorar o estabelecimento, adquirir novas possibilidades e preparar operações cada vez mais ambiciosas.

A evolução do negócio será uma componente importante da experiência. À medida que o jogador acumula dinheiro, poderá expandir a loja e investir os lucros em novas oportunidades, criando uma espécie de ciclo em que cada roubo serve para financiar o próximo passo da operação.

E, à medida que o negócio cresce, também aumentam os riscos.

Steal & Sell Simulator promete levar os jogadores para novos distritos e localizações progressivamente mais perigosas, onde os potenciais lucros serão maiores, mas também as medidas de segurança mais exigentes. O jogador terá de aprender a avaliar cada oportunidade e perceber quando deve arriscar e quando é preferível abandonar um plano.

Para aumentar a dimensão da operação, será ainda possível contratar outros ladrões e enviá-los para realizar assaltos. Esta possibilidade introduz uma componente de gestão que vai além da habitual ação na primeira pessoa, permitindo que o negócio continue a crescer mesmo quando o próprio jogador não está diretamente envolvido numa operação.

A rede de contactos também terá importância. Informações obtidas através de personagens espalhadas pelo mundo poderão revelar oportunidades interessantes e ajudar a preparar futuros roubos. Desta forma, o jogo procura criar uma progressão em que a informação, o dinheiro e o equipamento se complementam para permitir operações cada vez mais lucrativas.

Naturalmente, existe uma linha que não convém ultrapassar. Quanto maior for a atividade criminosa, maior será também a atenção das autoridades. O comunicado da DreamWay Games até deixa espaço para algum humor neste aspeto, sugerindo que, quando a polícia começar a fazer demasiadas perguntas, uma simples oferta de um donut poderá ser uma ferramenta tão importante como qualquer equipamento utilizado durante um assalto.

A proposta de Steal & Sell Simulator acaba assim por juntar dois géneros que normalmente aparecem separados. Por um lado, temos a tensão dos jogos de furtividade, onde é necessário observar, planear e executar cada roubo sem chamar a atenção. Por outro, encontramos a lógica dos simuladores de gestão, em que é necessário administrar recursos, investir dinheiro e fazer crescer um negócio.

É uma fórmula que também se enquadra no percurso recente da DreamWay Games, estúdio responsável por títulos como Used Cars Simulator, que combina exploração, comércio, economia e atividades ilegais num mundo aberto.

No caso de Steal & Sell Simulator, a diferença está precisamente na forma como essas duas vertentes parecem estar ligadas. Não basta roubar. É necessário transformar o saque em lucro, reinvestir esse dinheiro e utilizar o crescimento do negócio para conseguir chegar a alvos mais valiosos.

Para já, Steal & Sell Simulator está confirmado para PC através da Steam. A página do jogo já se encontra disponível e pode ser adicionada à lista de desejos, enquanto uma demo jogável está prevista para chegar durante o outono. O lançamento da versão completa está apontado para o último trimestre de 2026.

Até lá, fica uma proposta particularmente curiosa: passar a noite a cometer crimes e o dia a gerir o negócio criado graças a eles. Em Steal & Sell Simulator, parece que o verdadeiro desafio não será apenas conseguir roubar sem ser apanhado, mas transformar uma carreira criminosa numa empresa suficientemente lucrativa para continuar a crescer.