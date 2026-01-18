Novidades Playstation Plus para janeiro de 2026

Eis que já são conhecidos os títulos que vão engrossar fileiras do catálogo do Playstation Plus este janeiro. Preparados? Pois bem, venham daí a conhecê-los.

Com a chegada de um novo ano, chegam também novas oportunidades. No caso do Playstation Plus, isso é o mesmo que chegam novos jogos ao catálogo do serviço, prontos a serem experimentados gratuitamente por quem tenha uma subscrição válida do serviço.

A lista deste mês é deveras interessante, encabeçada por Resident Evil Village … venham ver.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Seguem mais abaixo os principais destaques que chegam no próximo dia 20 de janeiro ao Playstation Plus Extra e Premium.

Resident Evil Village para a Playstation 4 / Playstation 5: trata-se de uma nova história que decorre alguns anos após os acontecimentos de Resident Evil 7: Biohazard e que traz consigo toda uma nova carga emotiva. Ethan Winters e a sua esposa Mia vivem num local tranquilo, longe dos traumas do passado. Contudo, quando parecia que tinham começado a reconstruir as suas vidas, a tragédia volta a abater-se sobre eles, obrigando-os a enfrentar novos pesadelos.

Like a Dragon: Infinite Wealth para Playstation 4 / Playstation 5: um RPG que dá continuidade à história principal da saga Yakuza, centrado em dois "dragões" heróicos que embarcam numa aventura que os leva do Japão até Honolulu, no Havai, em busca da mãe biológica de Kasuga, enfrentando conspirações e conflitos pessoais pelo caminho. O jogador poderá explorar a capital tropical havaiana e as conhecidas ruas do bairro tokiota de Kamurocho, lutar contra rivais de gangs locais em combates de estilo RPG híbrido melhorados e desfrutar da habitual abundância de atividades secundárias características de Like a Dragon.

Expeditions: A MudRunner Game para Playstation 4 / Playstation 5: um simulador de todo-o-terreno e de exploração, que decorre através de vastos ambientes naturais, onde o jogador lidera missões de investigação científica a bordo de diversos veículos todo-o-terreno, percorrendo caminhos traiçoeiros e recorrendo a tecnologias e ferramentas avançadas para ultrapassar obstáculos em desertos, florestas e montanhas. Tudo isto enquanto se adapta aos desafios da natureza e desvenda os mistérios de terras inexploradas, a solo ou com outros jogadores.

A Quiet Place: The Road Ahead para Playstation 5: um jogo de terror e aventura para um jogador, inspirado na famosa franquia cinematográfica, que conta uma história única de sobrevivência após uma invasão de criaturas letais. Neste spin-off, o jogador irá vivenciar a jornada exterior e interior de uma jovem que terá de resistir a um apocalipse aterrador em meio a conflitos familiares, enquanto enfrenta os seus próprios medos.

Darkest Dungeon II para Playstation 4 / Playstation 5: um título roguelike e a sequela do aclamado Darkest Dungeon, centrado na gestão de um grupo de aventureiros que viaja por um mundo sombrio e perigoso, onde a tensão psicológica e as decisões difíceis são tão mortais quanto os inimigos. Os jogadores terão de enfrentar horrores, gerir os seus heróis e tomar decisões estratégicas que afetam tanto a sobrevivência como o rumo narrativo da expedição, de forma a evitar o apocalipse.

Segue a lista completa:

Resident Evil Village para Playstation 4 / Playstation 5

Like a Dragon: Infinite Wealth para Playstation 4 / Playstation 5

Expeditions: A MudRunner Game para Playstation 4 / Playstation 5

A Quiet Place: The Road Ahead para Playstation 5

Darkest Dungeon II para Playstation 4 / Playstation 5

The Exit 8 para Playstation 4 / Playstation 5

Art of Rally para Playstation 4 / Playstation 5

A Little to the Left para Playstation 4 / Playstation 5

Por outro lado, os jogadores ainda vão ter uma derradeira oportunidade para desfrutar de alguns jogos que em breve deixarão de estar disponíveis no PlayStation Plus Extra e Premium. Estes títulos são: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sayonara Wild Hearts, SD Gundam Battle Alliance e Monopoly Plus.

Catálogo de clássicos (Premium)

Segue de seguida, o jogo que vai entrar para o catálogo do PlayStation Plus Premium este mês:

Ridge Racer