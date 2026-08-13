Welcome to Elderfield mistura agricultura, RPG e horror numa aventura invulgar

A editora britânica Kwalee e o programador independente Chris Cote anunciaram Welcome to Elderfield, que promete oferecer uma experiência pouco convencional, combinando mecânicas típicas dos Sims com elementos de horror inspirados na obra de H.P. Lovecraft.

À primeira vista, Elderfield parece uma pacata vila rural onde é possível cultivar terrenos, decorar uma casa, pescar, cozinhar ou estabelecer relações com os habitantes locais. No entanto, por detrás da tranquilidade esconde-se um mundo repleto de acontecimentos inexplicáveis, criaturas sobrenaturais e divindades ancestrais que observam silenciosamente tudo o que acontece.

A identidade visual do jogo é um dos seus maiores destaques. Todo o universo foi desenhado à mão, recorrendo a uma estética inspirada no manga de terror, enquanto a banda sonora lo-fi, composta pelo artista Dated, cria uma atmosfera simultaneamente relaxante e inquietante. O resultado é um contraste constante entre o conforto de uma vida simples e a sensação de que algo profundamente errado se esconde nos arredores da cidade.

Tal como acontece nos mais populares Sims, os jogadores poderão personalizar a sua personagem e a sua casa, criar amizades com os residentes da vila e até desenvolver relações românticas que poderão culminar em casamento. Ao mesmo tempo, será necessário investigar os estranhos acontecimentos que afetam Elderfield, explorar masmorras, recolher recursos e descobrir os segredos das misteriosas entidades conhecidas como os Velhos Deuses.

A agricultura também apresenta um toque bastante original. Para além das culturas tradicionais, será possível plantar produtos muito menos convencionais, como dentes ou globos oculares, enquanto criaturas provenientes das florestas tentam invadir a quinta. Os animais que habitam a propriedade também estão longe de ser normais, obrigando os jogadores a adaptar constantemente a gestão da exploração agrícola.

A exploração desempenha igualmente um papel importante. As minas, as zonas selvagens e diversas áreas da cidade escondem materiais valiosos, novos desafios e mistérios que ajudam a aprofundar a narrativa. Entre as primeiras masmorras encontra-se um centro comercial abandonado, um exemplo do humor peculiar e da criatividade que caracterizam toda a aventura.

O combate decorre por turnos e aposta numa componente estratégica significativa. Será necessário combinar equipamentos, melhorias temporárias e recursos recolhidos durante a exploração para sobreviver aos confrontos contra monstros inspirados no imaginário lovecraftiano.

Para quem preferir uma experiência mais descontraída, o jogo inclui um modo de dificuldade "Cozy", focado na exploração, agricultura e relações com os habitantes. Já os jogadores que procuram um verdadeiro desafio poderão enfrentar adversários muito mais exigentes e testar a sua capacidade de sobrevivência.

Antes do lançamento, os jogadores já podem experimentar uma demo que se encontra disponível no Steam. Esta versão permite conhecer parte da vila de Elderfield, explorar a quinta, visitar o rancho, aventurar-se na primeira masmorra e descobrir vários locais adicionais.

A receção da comunidade tem sido positiva, com a demo a alcançar uma classificação de 96% de avaliações positivas na plataforma da Valve.

Com uma combinação pouco habitual de Sim, RPG, gestão agrícola e horror psicológico, Welcome to Elderfield apresenta-se como uma das propostas independentes mais originais do ano.

A capacidade de alternar entre momentos relaxantes e situações perturbadoras poderá conquistar tanto os fãs de jogos acolhedores como aqueles que procuram uma aventura repleta de mistério e criaturas sobrenaturais.