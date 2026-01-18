PplWare Mobile

Anthropic lança o Claude Cowork para rivalizar diretamente com o Copilot da Microsoft

· Inteligência Artificial 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Rui Neto

Tags:

  1. maxim says:
    18 de Janeiro de 2026 às 19:04

    tenho estado a gostar mais do claude que o gpt ultimamente

    Responder
  2. Pedro António says:
    18 de Janeiro de 2026 às 19:31

    Eu gosto do copilot, muito focado nas respostas, ótimo a fazer esquemas e resumos e relatórios, muito bom!

    Responder
  3. Zé Fonseca A. says:
    18 de Janeiro de 2026 às 19:45

    Vale a pena lembrar que isto não é novo a nenhum power user, há pelo menos 20 anos que uso apps de automação que fazem tarefas como as aqui descritas e muito mais.
    Estas novas tools de AI onde se diferenciam é na possibilidade de programar essas tarefas através de linguagem natural o que faz com que qualquer noob possa usar

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube