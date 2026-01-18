Anthropic lança o Claude Cowork para rivalizar diretamente com o Copilot da Microsoft

A Anthropic, conhecida pelo seu assistente de programação Claude Code, expande agora as suas fronteiras. A empresa apresenta o Claude Cowork, uma nova ferramenta que promete levar a automação inteligente para o utilizador comum, muito para além do universo da programação.

O que é o Claude Cowork e como funciona?

Se acompanha o trabalho da Anthropic, o nome Claude Code ser-lhe-á familiar. Desde o outono de 2024 que a empresa tem vindo a treinar os seus modelos de IA para interagir com computadores de uma forma semelhante à humana. O Claude Code foi a expressão mais visível desse esforço, oferecendo aos programadores uma forma de automatizar tarefas de código repetitivas.

Agora, com o lançamento do Claude Cowork, a Anthropic disponibiliza estas capacidades a qualquer pessoa.

A empresa descreve o Cowork como "uma forma mais simples para qualquer pessoa - não apenas programadores - trabalhar com o Claude". O funcionamento é direto: após conceder permissão de acesso a uma pasta específica no seu computador, o sistema pode ler, editar ou até mesmo criar novos ficheiros nessa pasta em seu nome, seguindo as suas instruções.

Exemplos práticos de utilização

A Anthropic fornece vários exemplos para ilustrar o potencial do Cowork. Imagine poder pedir ao Claude para organizar a sua pasta de transferências, instruindo-o a renomear os ficheiros para algo mais fácil de identificar. Outro caso de uso prático seria utilizar o Claude para transformar capturas de ecrã de faturas e recibos numa folha de cálculo, simplificando o controlo de despesas.

As capacidades não se ficam por aqui. O Cowork pode também navegar em websites - desde que o utilizador instale a extensão da Claude para o browser - e tirar partido da plataforma Connectors da Anthropic para aceder a aplicações de terceiros, como o Canva.

O Cowork foi projetado para tornar o uso do Claude para novas tarefas o mais simples possível. Não precisa de fornecer contexto manualmente de forma contínua ou de converter os resultados do Claude para o formato certo. Também não tem de esperar que o Claude termine uma tarefa antes de dar mais ideias ou feedback: pode colocar tarefas em fila e deixar o Claude trabalhar nelas em paralelo.

Afirma a empresa.

Segurança e precauções a ter em conta

A ideia de conceder a uma IA acesso ao seu computador pode, compreensivelmente, gerar alguma apreensão. A Anthropic assegura que o Claude "não consegue ler ou editar nada a que não lhe seja dado acesso explícito".

No entanto, a própria empresa alerta que o sistema pode "realizar ações potencialmente destrutivas", como eliminar um ficheiro importante ou interpretar mal as suas instruções. Por este motivo, a Anthropic sugere que é fundamental fornecer orientações "muito claras" ao Claude.

A Anthropic não é a primeira empresa a apostar num agente de IA para computadores. A Microsoft, por exemplo, tem vindo a promover intensamente o Copilot há quase três anos, embora com uma adoção que parece ainda limitada.

Para a Anthropic, o desafio será convencer as pessoas de que estas ferramentas são verdadeiramente úteis, onde outras já falharam. O facto de o Claude Code ser universalmente apreciado por programadores poderá, contudo, facilitar essa tarefa.

Inicialmente, o acesso ao Cowork esteve limitado aos subscritores do plano Claude Max. Contudo, a empresa já expandiu a disponibilidade para incluir também os clientes do seu plano Pro, com um custo mensal de 20 dólares. Para experimentar o Claude Cowork, de momento, é necessário possuir um Mac com a aplicação Claude para macOS instalada.

