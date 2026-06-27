CP testa Starlink nos Alfa Pendular para oferecer internet mais rápida e estável

A CP quer acabar com um dos maiores problemas dos passageiros dos Alfa Pendular: a fraca ligação à internet. Para isso, está a testar a tecnologia Starlink, da SpaceX, que promete manter os comboios ligados mesmo nas zonas sem cobertura das redes móveis.

Corrigir um problema que embaraça a CP

A CP está a testar a tecnologia Starlink, da SpaceX de Elon Musk, para melhorar o acesso à internet a bordo dos comboios Alfa Pendular.

O projeto-piloto, já em funcionamento, pretende complementar as redes móveis tradicionais, garantindo uma ligação mais rápida e estável, sobretudo nas zonas onde a cobertura das operadoras é insuficiente.

Atualmente, o sistema está instalado apenas numa composição Alfa Pendular e funciona em conjunto com a infraestrutura de comunicações já existente. Em vez de substituir as redes móveis, a ligação por satélite entra em ação quando o sinal terrestre é fraco ou inexistente.

Primeiros resultados são animadores

Segundo a CP, os primeiros testes revelam resultados positivos. Nos ensaios iniciais, a tecnologia Starlink foi responsável por cerca de 19% do tráfego total de internet registado a bordo, desempenhando um papel importante nos troços da linha onde a cobertura móvel apresenta maiores limitações.

O projeto decorrerá durante cerca de 12 meses em condições reais de exploração comercial. Ao longo deste período serão recolhidos indicadores técnicos e operacionais para avaliar a estabilidade da ligação, a cobertura, o desempenho e a qualidade efetiva do serviço disponibilizado aos passageiros.

Melhor experiência para quem trabalha ou viaja

O objetivo passa por proporcionar uma experiência de utilização mais consistente para atividades como videoconferências, navegação na internet, utilização de serviços na cloud e consumo de conteúdos multimédia durante a viagem.

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, considera que um serviço Wi-Fi estável e fiável será um incentivo adicional à utilização do transporte ferroviário, colocando a experiência dos passageiros no centro da política de mobilidade.

Modernização poderá chegar a mais comboios

Caso os resultados do projeto-piloto sejam positivos, a CP irá avaliar uma implementação mais alargada da tecnologia Starlink na sua frota.

A iniciativa integra a estratégia de modernização tecnológica da empresa, que procura melhorar os serviços digitais disponibilizados aos passageiros e reduzir um dos problemas mais apontados pelos utilizadores dos Alfa Pendular, isto é, as falhas frequentes na ligação à internet durante o percurso.