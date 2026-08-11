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Dez sismos de magnitude 7 ou superior em 2026: onde ocorreram e o que os distingue

· Ciência 2 Comentários

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Autor: Vítor M.

  1. Gamer says:
    11 de Agosto de 2026 às 14:10

    Curioso como nos locais mais seguros a este nível, Europa central, não se constrõem centrais nucleares que alimentariam o mundo inteiro de energia limpa. Somos mesmo o maior parasita deste planeta.

    Responder
    • JL says:
      11 de Agosto de 2026 às 14:39

      “Principais Projetos e PaísesFrança: Anunciou planos para construir seis novos reatores nucleares de grande escala, reforçando a sua posição como o maior produtor nuclear da União Europeia.Reino Unido: Deu luz verde ao projeto da central nuclear Sizewell C em Suffolk, no valor de milhares de milhões de euros, com apoio de investidores.Polónia: Avança com a construção da sua primeira central nuclear na costa do Báltico em colaboração com os Estados Unidos.Suíça: O parlamento aprovou planos para revogar a proibição de novas centrais e abrir caminho a um referendo popular sobre o tema.Outros países: Nações como a Bélgica reverteram leis de abandono nuclear e a Itália discute o regresso à energia do átomo, enquanto Espanha mantém o plano de desativação gradual das suas centrais existentes (incluindo Almaraz perto da fronteira com Portugal)”

      Responder

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