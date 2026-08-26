Dia Mundial do Cão: 6 gadgets que podem melhorar a vida do seu patudo (e a sua)

Assinalado a 26 de agosto, o Dia Mundial do Cão é uma boa desculpa para celebrar os companheiros de quatro patas. Além disso, numa altura em que a tecnologia já está presente em praticamente todos os aspetos da nossa vida, também os animais podem beneficiar dela, com cada vez mais gadgets pensados para aumentar a sua segurança e conforto, bem como a tranquilidade dos donos.

Se os localizadores e as câmaras de vigilância já são relativamente conhecidos, existem outros acessórios menos óbvios que podem fazer sentido no dia a dia.

Da porta que reconhece o microchip do animal às camas com controlo térmico, há tecnologia para cães que merece ser descoberta.

Localizadores GPS ou Bluetooth

Perder um cão é um dos maiores receios de qualquer dono. Um localizador pode ajudar a saber onde está o animal, recorrendo a GPS ou a tecnologias Bluetooth, dependendo do dispositivo e do cenário de utilização.

Os modelos GPS são interessantes para animais que costumam andar no exterior, enquanto os localizadores Bluetooth podem ser uma solução simples para ajudar a encontrar o patudo nas proximidades.

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Porta inteligente com microchip

Uma porta para animais pode parecer um acessório banal, até passar a reconhecer quem está a tentar utilizá-la. Existem soluções que recorrem ao microchip do animal para permitir a entrada e saída apenas aos cães autorizados.

Uma forma prática de dar mais liberdade ao animal, sem transformar a casa num espaço aberto a todos os visitantes de quatro patas.

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Dispensador inteligente de comida ou água

Os dispensadores inteligentes permitem automatizar uma tarefa tão simples como alimentar ou disponibilizar água ao animal.

Algumas opções permitem definir horários e quantidades, enquanto outras acrescentam funcionalidades como câmaras ou controlo através de uma aplicação.

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Cama ou cobertor com controlo térmico

O conforto também pode beneficiar da tecnologia. Camas e cobertores com sistemas de aquecimento ou controlo térmico podem ajudar a manter uma temperatura mais confortável, especialmente em períodos de frio ou para animais mais sensíveis às baixas temperaturas.

Apesar de ser um gadget menos habitual, pode fazer uma diferença real no descanso do animal.

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Câmaras inteligentes

A tecnologia já permite saber o que o patudo está a fazer em casa enquanto o dono está fora.

As câmaras inteligentes permitem acompanhar o animal através do smartphone e, em alguns casos, detetar movimentos, emitir alertas ou estabelecer comunicação por áudio.

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Wearables para cães

Os wearables estão a levar para os animais algumas das funcionalidades que já conhecemos dos relógios inteligentes.

Dependendo do dispositivo, podem monitorizar dados de saúde, mantendo os donos atualizados e antecipando problemas.

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No Dia Mundial do Cão, pode ser útil olhar para estes gadgets não apenas como curiosidades tecnológicas, mas como ferramentas que podem ajudar a tornar a vida dos animais mais segura e confortável, bem como o dia a dia dos donos mais fácil e tranquilo.

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