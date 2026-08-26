Associação Portuguesa de Bancos lança alerta para chamadas fraudulentas

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) está a alertar para uma nova tentativa de fraude em que os criminosos se fazem passar por colaboradores da própria associação. O esquema recorre, em alguns casos, a spoofing, uma técnica que permite falsificar o número de telefone apresentado no ecrã da vítima.

De acordo com a APB, os burlões têm contactado cidadãos por telefone utilizando indevidamente o nome da associação. O mais preocupante é que o número apresentado pode ser o próprio número geral da APB, 213 510 070, dando à chamada uma aparência de legitimidade.

“Foi detetada uma transferência suspeita”

Durante o contacto, os criminosos alegam que foi identificada uma transferência bancária suspeita ou outra operação fraudulenta associada à vítima.

A partir daí, tentam obter informações pessoais, dados bancários ou credenciais de segurança. É precisamente neste momento que a vítima pode acabar por fornecer os elementos necessários para que os atacantes consigam aceder às suas contas ou autorizar operações.

A APB deixa, por isso, três esclarecimentos importantes: não monitoriza contas bancárias nem as operações dos clientes dos bancos, não contacta particulares para alertar sobre alegadas operações suspeitas e nunca solicita por telefone dados pessoais, credenciais de homebanking ou códigos de autenticação.

O número que aparece no telemóvel também pode ser falso

Este caso demonstra mais uma vez os perigos do spoofing telefónico. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ver no ecrã o número de uma instituição conhecida não significa necessariamente que a chamada tenha sido efetuada por essa entidade.

Os criminosos conseguem manipular a identificação da chamada para fazer aparecer números de instituições, empresas ou outras entidades legítimas, aumentando assim as probabilidades de a vítima confiar no interlocutor.

O que fazer se receber uma chamada destas?

A recomendação da APB é simples: não forneça qualquer informação pessoal, bancária ou código de segurança.

Se receber uma chamada a informar sobre uma suposta operação suspeita:

Desligue imediatamente a chamada.

Não forneça códigos SMS, códigos de autenticação ou credenciais de acesso.

Não confirme dados pessoais ou bancários.

Se estiver preocupado com uma operação, contacte diretamente o seu banco através dos canais oficiais.

Se tiver sido alvo de uma tentativa de fraude, participe a situação às autoridades competentes.

A principal regra é simples: se alguém ligar a dizer que existe um problema com a sua conta bancária, não tente resolver a situação através do contacto recebido. Desligue e contacte o banco através do número oficial.

A APB reforça que nunca irá pedir por telefone credenciais de acesso ao homebanking, códigos de autenticação ou outros elementos de segurança.