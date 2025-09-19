EA SPORTS F1 25 recebe temporada 3

A EA Sports mantém a sua promessa de continuar a fornecer SPORTS F1 25 com a disponibilização regular de novidades e recentemente recebeu a 3ª temporada de conteúdos. Venham saber mais...

EA SPORTS F1 25 acaba de receber a 3ª temporada de conteúdos que assinala o 10.º aniversário da equipa Haas F1 Team na grelha de partida e que traz consigo uma série de eventos comemorativos e desafios.

Por outro lado, introduz também alguns dos conteúdos e atualizações mais pedidos até hoje, incluindo F2 2025, uma ampla Sports Update e a segunda atualização de Driver Ratings da temporada.

O conteúdo de aniversário da Haas na 3ª temporada destaca uma das equipas mais determinadas da modalidade, permitindo aos jogadores reviver – e até reescrever – momentos marcantes da primeira década da Haas na Fórmula 1, desde a conquista de pontos na estreia na Austrália em 2016 até à inesquecível dobradinha no top-5 na Áustria 2018. Cada desafio recompensa os fãs com pinturas e capacetes especiais da Haas, estando ainda por revelar um Pro Challenge entusiasmante.

Para coincidir com a corrida em casa da Haas, no Circuit of the Americas, haverá um Fim de Semana Grátis de 16 a 20 de outubro, permitindo que novos jogadores experimentem o videojogo completo enquanto os fãs existentes usufruem de um bónus de XP a dobrar.

A par da Haas, a nova geração de talento assume o palco com a chegada do F2™ 2025 ao videojogo, incluindo as 11 equipas, 22 pilotos e o calendário completo de 14 corridas. A 3ª temporada traz ainda os carros e pinturas das 10 equipas de F1 mais próximos das versões reais através de uma Sports Update. Desde aerodinâmica revista a novos patrocínios, estas alterações aumentam a imersão dos fãs à medida que a temporada evolui.

"Assinalar dez anos na grelha de partida é uma conquista enorme para a Haas, uma equipa que conquistou o seu lugar na Fórmula 1® com determinação e resiliência", afirmou Lee Mather, Senior Creative Director na Codemasters. "Estamos orgulhosos por homenagear essa jornada na 3ª temporada e mantemos o compromisso de oferecer aos jogadores a ligação mais autêntica ao desporto – combinando a experiência em pista mais realista com os marcos e emoções que tornam a Fórmula 1 tão cativante."

As mais recentes Driver Ratings, que têm em conta as prestações recentes desde a Bélgica até Monza e os contributos de um painel de especialistas, refletem mudanças importantes na grelha de partida. A vitória perfeita de Max Verstappen em Monza devolve-lhe a classificação geral de 94, enquanto a consistência de Gabriel Bortoleto com a Sauber atribui-lhe um aumento de quatro pontos para 78. Fernando Alonso sobe para 89 depois de reencontrar a forma, enquanto Carlos Sainz desce para 84 após uma série de incidentes penosos.

A tabela completa de Driver Ratings pode ser vista aqui.