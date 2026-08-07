The Defiant mostra perspectiva inédita da Segunda Guerra Mundial

The Defiant é um FPS narrativo que coloca os jogadores na pele de combatentes chineses durante a Guerra de Resistência, um capítulo da Segunda Guerra Mundial raramente explorado pelos videojogos. Venham saber mais.

A Segunda Guerra Mundial continua a ser uma das épocas mais retratadas nos videojogos, mas quase sempre sob a perspetiva das frentes europeias ou do Pacífico protagonizadas pelas forças norte-americanas. The Defiant pretende seguir um caminho diferente.

Este novo título do estúdio Hoothanes, publicado pela 4Divinity, leva os jogadores até à China ocupada para contar a história da Guerra de Resistência contra a invasão japonesa, um conflito que marcou profundamente o país e que continua praticamente ausente da indústria dos videojogos.

Durante a ChinaJoy 2026, em Xangai, os visitantes têm a oportunidade de experimentar pela primeira vez uma demonstração pública do jogo, acompanhada por um novo trailer de jogabilidade que mostra alguns dos cenários, mecânicas e momentos de ação que esperam os jogadores. A demo estará disponível no evento até ao dia 3 de agosto, permitindo conhecer em primeira mão aquela que é uma das propostas mais invulgares do género FPS dos últimos anos.

Em vez de apresentar uma campanha focada apenas em grandes batalhas, The Defiant procura retratar a realidade vivida pelos soldados e civis chineses durante a ocupação. A narrativa leva os jogadores por aldeias devastadas pela guerra, florestas cobertas de neve, rotas de abastecimento fortemente protegidas e cidades controladas pelas forças inimigas, onde cada missão exige estratégias diferentes para sobreviver.

A variedade de situações será um dos pilares da experiência. Algumas missões privilegiam a infiltração silenciosa e a espionagem em ambiente urbano, enquanto outras colocam os jogadores em intensos confrontos a curta distância, operações de precisão com espingardas de sniper ou ataques em larga escala contra posições fortificadas. Esta alternância pretende refletir as diferentes formas de combate utilizadas pelas forças chinesas ao longo do conflito, desde ações de guerrilha até ofensivas militares de maior dimensão.

Desenvolvido com o Unreal Engine 5, o jogo aposta também na autenticidade histórica. A equipa da Hoothanes recriou armamento utilizado pelos combatentes chineses durante a guerra, incluindo armas icónicas como a Hanyang Type 88, a pistola Mauser C96 e a submetralhadora Bergmann MP18, procurando transmitir uma representação mais fiel deste período histórico.

No entanto, a autenticidade não se limita ao equipamento militar. Segundo os responsáveis pelo projeto, a narrativa foi construída para refletir a dureza da Guerra de Resistência e o enorme custo humano suportado pela população chinesa. O objetivo passa por mostrar uma perspetiva pouco explorada nos videojogos, dando destaque às histórias de sobrevivência, sacrifício e resistência vividas por milhões de pessoas durante um dos conflitos mais devastadores do século XX.

Nos últimos anos, a indústria tem demonstrado uma maior abertura para abordar acontecimentos históricos através de diferentes pontos de vista culturais. The Defiant insere-se precisamente nessa tendência, procurando oferecer uma visão menos conhecida da Segunda Guerra Mundial e convidando os jogadores a descobrir acontecimentos frequentemente esquecidos nas representações tradicionais do conflito.

Embora ainda não tenha uma data de lançamento confirmada, The Defiant está previsto para chegar ao PC, através do Steam, e às consolas. Até lá, os interessados já podem adicioná-lo à lista de desejos, enquanto aguardam por mais novidades sobre aquele que promete ser um dos shooters históricos mais distintos dos próximos tempos.