Frostpunk 2, a luta pela sobrevivência continua

Em 2019, os 11 Bit Studios lançaram um dos melhores jogos de estratégia dos últimos anos: Frostpunk. Agora, passados quase 5 anos, eis que nos vai chegar a sequela, Frostpunk 2.

Frostpunk, quando foi lançado pelos 11 Bit Studios em 2019 desde logo se revelou como um tremendo jogo de estratégia simples e direto, mas com as suas próprias complexidades e nuances.

Neste fantástico jogo, os jogadores eram convidados a vestirem a pele do Líder da última cidade existente no planeta, enquanto uma tremenda tempestade global de gelo e neve a atormentava.

Enfrentando as adversidades naturais do clima inóspito mas também os dilemas normais entre os diferentes habitantes da cidade, parte da missão do jogador era de encontrar um equilíbrio perfeito entre a sobrevivência, a funcionalidade da cidade e infraestruturas e o bem-estar comum.

A dinâmica do jogo era simples e assentava grandemente na tomada de decisões, muitas delas difíceis e polémicas, por parte do líder. E só assim, seria possível sonhar em sobreviver ao Inverno Glacial que se avizinhava.

Agora, passados quase 5 anos, eis que já está oficializado Frostpunk 2, o regresso da luta pela sobrevivência.

Recentemente foi lançado um trailer novo, com o nome bastante elucidativo de The City Must Not Fall (A Cidade Não Pode Cair) que deixa no ar, a principal temática do jogo: a Ambição desmesurada e os males que dela surgem.

"Frostpunk 2 é um jogo sobre a Cidade e a sua Sociedade", afirma Jakub Stokalski, Design Director da 11 bit studios. "Desta vez, os grandes fatores de desiquilíbrio e ameaça da cidade têm origem nas diferentes classes sociais existentes na metrópole. É claro que isto traz novos desafios, completamente diferentes daqueles que encontrámos no jogo original, e os jogadores vão ter de repensar a forma de agir e decidir para conseguirem o objetivo da sobrevivência da cidade e seus habitantes. É um jogo sobre a ambição dos seus lideres e habitantes, assim como de choques ideológicos e de vontades, no qual o jogador terá de tomar decisões ainda mais difíceis e polémicas que nem sempre serão respeitadas pela população."

A história de Frostpunk 2 tem inicio, 30 anos após os eventos do primeiro jogo no qual a Humanidade se encontrava à beira da extinção às mãos de uma nova Idade do Gelo.

A Cidade, aquecida e mantida pelo Gerador que tão arduamente protegemos e alimentámos no primeiro jogo, cresceu e progrediu à medida que os anos passaram, escrevendo um novo capitulo no livro da sobrevivência dos seres humanos.

Estamos numa época em que se começa a pensar numa potencial expansão dos nossos camaradas mas a sociedade encontra-se muito fragmentada e as mentalidades mudaram.

Mal se conseguiu dominar o frio glacial, os sentimentos de bondade e altruísmo começaram a desaparecer, dando lugar à ambição e desprezo pelo próximo. E é isso que neste momento ameaça a estabilidade da Cidade, assim como a sobrevivência de todos os seus habitantes.

Frostpunk 2 será lançado em 2024 para PC (talvez também para consolas mais adiante), ainda sem data concreta de lançamento.