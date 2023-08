Lenovo LegionGO: será esta a nova consola de jogos portátil rival da Steam Deck?

As consolas portáteis têm tido um grande destaque nos últimos anos. E se até aqui a Nintendo Switch era o equipamento mais popular, atualmente o mercado conta já com outros modelos também interessantes. Nesse sentido, as informações recentes indicam que a chinesa Lenovo também estará a preparar a sua consola de jogos portátil para rivalizar com a Steam Deck da Valve.

Lenovo LegionGo: marca chinesa está a preparar a sua consola portátil

No campo das consolas portáteis já existem vários modelos disponíveis. A Nintendo Switch é, sem dúvida, a mais popular, mas nos últimos tempos têm aparecido outros modelos, como a Steam Deck da Valve, a ROG Ally da ASUS e a AYANEO2. E as mais recentes informações vindas da indústria mostram que em breve teremos uma nova consola de jogos portátil, desta vez pelas mãos da Lenovo.

Segundo os detalhes avançados pelo canal Windows Central, que partilhou a informação com base em fontes próximas ao projeto, a nova consola vai ter como nome Lenovo LegionGo. É referido que o equipamento fará parte do segmento de computadores e periféricos gaming da empresa chinesa e será baseado no sistema operativo Windows 11, como forma de conseguir a máxima compatibilidade possível de jogos na plataforma.

Por dentro, esta consola será alimentada por um processador da família AMD Phoenix, o qual a fabricante descreve como sendo especialmente destinado a dispositivos ultrafinos e também equipamentos de jogos e processos IA. No que respeita ao ecrã, este terá oito polegadas, ou seja, será ligeiramente superior aos modelos rivais, uma vez que a grande maioria conta com um ecrã de 7 polegadas.

Para já ainda não foram reveladas muitas mais informações e, portanto, ainda não sabemos quando é que a consola portátil Lenovo LegionGo vai chegar ao mercado, nem qual será o seu valor recomendado.