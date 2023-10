AMD pode lançar uma placa gráfica Radeon RX 7600 XT de 16 GB

Em maio deste ano, a AMD lançou oficialmente a sua placa gráfica Radeon RX 7600, um novo equipamento para rechear a linha RX 7000. Mas os mais recentes rumores indicam que a fabricante já está a preparar uma nova variante deste modelos que será a Radeon RX 7600 XT de 16 GB.

Está para breve a Radeon RX 7600 XT de 16 GB?

Alguns rumores vindos de várias fontes da indústria têm mencionado o eventual desenvolvimento de uma nova placa gráfica da gigante AMD, mais concretamente da Radeon RX 7600 XT. Mas agora há mais detalhes e é então referido que essa variante deverá contar com uma capacidade de memória VRAM de 16 GB.

Tal como sabemos, o modelo Radeon RX 7600 é o único da linha da nova geração sem a versão XT e, como tal, espera-se que essa realidade mude muito em breve. As garantias vêm so site chinês Benchlife (via Wccftech), o qual adianta então que a Radeon RX 7600 XT de 16 GB pode chegar dentro de pouco tempo. Caso estes rumores se confirmem, então o novo modelo irá oferecer o dobro da capacidade de memória da placa gráfica original, a qual conta com 8 GB de capacidade.

Já anteriormente a empresa PowerColor havia também registado na entidade reguladora da Euroásia (EEC) a GPU Radeon RX 7600 XT, embora a informação revelasse duas variantes diferentes: uma com 10 GB de memória e outra com 12 GB.

Tal como aqui já falámos, a Nvidia também poderá estar a preparar-se para lançar uma GeForce RTX 3050 com 6 GB de memória e um TDP de 70W. Para além disso, há ainda a possibilidade da rival da AMD revelar em breve uma variante SUPER da RTX 4080.

Vamos então aguardar por mais informações para saber realmente quais as novidades que as duas marcas estão a preparar e de que forma esses produtos terão um impacto no mercado.