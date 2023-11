Gráficas RTX 50 podem trazer chips de 3 nm… e a RTX 4090 já não aparece na Nvidia China

Deverá estar para breve a apresentação oficial da nova linha de placas gráficas da Nvidia que irá substituir a atual RTX 40. Nesse sentido, continuam a chegar novos rumores e os mais recentes indicam que as próximas GPUs GeForce RTX 50 podem vir equipadas com os avançados chips de 3 nm. Para além disso, é referido que na Nvidia China, as atuais topo de gama GeForce RTX 4090 já não aperecem.

Mais novidades sobre as gráficas Nvidia GeForce RTX 50

Espera-se que a Nvidia lance as suas próximas placas gráficas em breve e que estes modelos sejam ainda mais poderosos do que os da atual geração. E de acordo com os mais recentes rumores da indústria, as GeForce RTX 50 podem já trazer consigo os chips produzidos no processo de fabrico de 3 nm da taiwanesa TSMC.

A informação foi avançada pelo popular e confiável leaker kopite7kimi através de um tweet deixado na sua conta da rede social X. Desta forma, caso estes dados se confirmem, então a Nvidia poderá usar nas suas GPUs da próxima geração os chips que a Apple usa no seu SoC M3 e no A17 Pro.

Estes chips darão às novas placas gráficas um avanço significativo face aos modelos atuais da marca, que usam a litografia de 5 nm da TSMC. Os detalhes indicam que a mudança pode incrementar o desempenho em 15%, reduzir a área em 42% e aumentar a densidade em 70%. Outras informações indicam que a GeForce RTX 50 terá a interface PCI-Express 5.0.

RTX 4090 desaparece da Nvidia China

Para além desta informação, as notícias mostram ainda que a atual topo de gama GeForce RTX 4090 desapareceu do site oficial da Nvidia na China.

No entanto, este alteração estará relacionada com as últimas notícias em que os Estados Unidos da América aumentaram ainda mais a lista de placas gráficas proibidas na China. Nessa mesma lista encontram-se então a Nvidia GeForce RTX 4090 e as profissionais A30, A40, L4, L40, RTX A6000 (Ampere).