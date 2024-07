Novo rumor afirma que o iPhone 16 Pro terá um carregamento de 40W

O iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max virão com novos tamanhos de ecrã de 6,3 e 6,9 polegadas, melhorias no seu sistema de fotografia, um botão de captura, processador A18 Pro, funcionalidades Apple Intelligence e, recentemente, soube-se que terão carregamento rápido de 40W e 20W via MagSafe.

Esta melhoria em ambos os carregamentos seria notória, uma vez que a série iPhone 15 Pro possui 27W de carregamento rápido e 15W de carregamento via MagSafe.

De referir ainda que este tipo de carregamento é possível desde que seja feito através de carregadores adequados, tanto USB-C como MagSafe.

iPhone 16 Pro e Pro Max teriam melhor carregamento rápido

De acordo com a ITHome, a Apple está pronta para melhorar o carregamento rápido no iPhone 16 Pro para 40W via cabo e 20W via MagSafe. A razão para esta melhoria não seria outra senão equilibrar e melhorar o problema do aumento do tempo de carregamento causado pelo aumento da bateria. Recordemos que ambos os modelos melhorariam neste aspeto.

Todos os iPhone 16 teriam uma melhor duração da bateria, exceto o modelo Plus. Algo que seria conseguido através do aumento da bateria de forma empilhada, pelo que a potência de carregamento também tem de mudar para que haja um bom equilíbrio entre este aumento da bateria e o tempo que demora a carregar.

Faltam apenas dois meses para a Apple revelar o iPhone 16 e o iPhone 16 Pro, o que significa que os rumores sobre os dispositivos vão intensificar-se, uma vez que estão prestes a entrar em produção em massa. Em setembro, espera-se não só o lançamento do iPhone 16, mas também do Apple Watch Series 10 e de outros produtos.

Conclusão:

Portanto, é possível que o iPhone Pro deste ano tenha um carregamento rápido melhorado via carregamento MagSafe. Por outro lado, o carregamento rápido com fios aumentaria para 40 W e o carregamento rápido MagSafe para 20 W.

A título de comparativo, o iPhone 15 Pro tem um carregamento de 27 W e 15 W, respetivamente.