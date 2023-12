O WiFi evolui com uma rapidez tão extrema que chega a colocar em causa outras tecnologias e isso volta a ser provado com o WiFi7. Esta nova norma já é conhecida e até comercializada, mas ainda não tem uma especificação fechada. Esse momento em breve será passado e o novo WiFi 7 já tem data para chegar e promete velocidades ainda mais rápidas.

Novo WiFi 7 já tem data para ficar pronto

Já quase todos ouviram certamente falar do WiFi 7. Esta será a nova norma em breve, para as ligações sem fios e para permitir aos utilizadores velocidades de comunicação ainda mais rápidas e bastante mais eficientes para ligar os dispositivos móveis às redes locais e à Internet.

Apesar de existirem já dispositivos com suporte para WiFi 7 à venda, esta nova norma ainda não tem a sua especificação final fechada. A Wi-Fi Alliance anunciou agora que esta especificação está prestes a chegar e que deverá ficar fechada e pronta a ser usada ainda no primeiro trimestre de 2024.

A boa notícia é que esta certificação poderá ser aplicada aos equipamentos que estão já disponíveis. Se os dispositivos WiFi 7 já estiverem no mercado, o Wi-Fi CERTIFIED 7 facilitará a interoperabilidade global e trará desempenho WiFi avançado em todos os locais para a próxima era de dispositivos conectados.

Velocidades e ligações mais rápidas

Esta especificação permitirá que as ligações sem fio alcancem velocidades vertiginosas, atingindo até 40 Gbit/s. O que o torna uma alternativa perfeita à ligação normal por cabo encontrada em todos os locais físicos, com a vantagem de ser totalmente móvel.

Esta nova especificação atinge essas velocidades usando três bandas de frequência: 2,40 GHz, 5 GHz e 6 GHz, que utilizam largura de canal de 320 MHz e 4096-QAM. Na verdade, o WiFi 7 é baseado no que as especificações WiFi 6 e WiFi 6E começaram, incluindo ligações que aumentam a velocidade, como MU-MIMI e OFDMA. No total, o avanço representa uma melhoria de 4,8 vezes em relação ao WiFi 6.

O WiFi 7 oferece uma ligação superior para inúmeras utilizações com níveis elevados de interação e imersão. Na verdade, à medida que aumenta a procura por tecnologias de baixa latência, como a realidade aumentada, realidade virtual, computação na Cloud e soluções IoT, os dispositivos WiFi 7 conseguirão oferecer desempenho otimizado mesmo em ambientes mais densos, nas bandas de 2,4 e 5GHz.