Não é novidade, apesar de ainda não ser de uso comum, que este tipo de chamadas via satélite exige um equipamento caro, que está agarrado a tarifas igualmente dispendiosas. Aliás, são serviços usados em casos muito especiais. Mas... e se um telefone convencional conseguir, em breve, fazer chamadas telefónicas via satélite? Haverá um impacto na sociedade?

A Apple implementou o SOS Emergência via Satélite para casos de socorro em que o utilizador do iPhone 14 ou 15 não tenha mais nenhuma rede de comunicações para pedir ajuda. Um ano depois, a empresa estendeu essa capacidade de enviar mensagens para o serviço de Assistência Rodoviária por Satélite. Há um caminho a ser feito, por conta de um investimento de mais de 400 milhões da empresa de Cupertino na rede de satélites da Globalstar. No entanto, a Apple não está só neste trajeto!

Há duas novas propostas que mostram ser possível, em breve, fazer chamadas telefónicas de voz através de conetividade por satélite. No vídeo que deixamos mais abaixo, podemos perceber que a tecnologia 5G usada está já bastante madura.

A chamada telefónica de teste - juntamente com um download de dados 5G separado - foi feita de Maui, no Havai, para Madrid, usando um novo satélite de órbita baixa terrestre (LEO).

Objetivo é ir além do SOS de emergência via satélite

A funcionalidade SOS de emergência via satélite do iPhone 14 e 15 depende de uma ligação de largura de banda muito reduzida, adequada apenas para mensagens de texto muito curtas. Conforme foi já amplamente mostrado, o iPhone faz-lhe uma série de perguntas e transforma as respostas em códigos curtos que podem ser transmitidos em apenas alguns bytes de dados, utilizando os satélites existentes concebidos para este tipo de mensagens de emergência.

No entanto, não é possível efetuar chamadas de voz com esta funcionalidade.

Chamadas telefónicas via satélite

O que a AST SpaceMobile demonstrou, em contrapartida, foi a utilização de comunicações via satélite para chamadas de voz normais e transmissão de dados 5G. A empresa alcançou uma taxa de transferência de 14 Mbps, o que não é nada de especial em termos de estações de base 5G comuns, mas é um grande negócio para comunicações via satélite.

A empresa fez o anúncio num comunicado de imprensa.

AST SpaceMobile, a empresa que constrói a primeira e única rede de banda larga móvel baseada no espaço acessível diretamente por telemóveis padrão, anunciou hoje outro salto sem precedentes nas telecomunicações ao fazer com sucesso a primeira conexão 5G de sempre para voz e dados entre um smartphone comum não modificado e um satélite no espaço. Os engenheiros da empresa demonstraram a conetividade 5G baseada no espaço, fazendo uma chamada de Maui, no Havai, EUA, para um engenheiro da Vodafone em Madrid, Espanha, utilizando o espetro da AT&T e o satélite de teste BlueWalker 3 da AST SpaceMobile [...] Num teste separado, a empresa bateu o seu anterior recorde de sessão de dados de banda larga celular baseada no espaço, alcançando uma taxa de transferência de aproximadamente 14 Mbps.

A chamada foi efetuada a partir de um local sem ligação móvel de voz ou dados, utilizando um smartphone 5G completamente não modificado (neste caso, um Samsung Galaxy S22). A Vodafone e a Nokia fizeram parceria com a AST e a AT&T para o teste.

Democratizar as chamadas de voz por satélite e 5G

A esperança é que esta tecnologia permita a conetividade total do smartphone em áreas fora do alcance de uma estação de base móvel terrestre, com todas as empresas envolvidas a expressarem as suas ambições.

Estamos mais confiantes do que nunca de que a banda larga móvel baseada no espaço pode ajudar a transformar a conetividade à Internet em todo o mundo, preenchendo as lacunas e ligando os que não estão ligados.

Disse a AST.

A Vodafone está a esforçar-se por colmatar a lacuna de utilização de telemóveis para milhões de pessoas em toda a Europa e África.

Partilhou a Vodafone.

Estamos todos a trabalhar em conjunto para alcançar a visão partilhada de conetividade espacial para consumidores, empresas e socorristas em todo o mundo.

Referiu também a AT&T.

A banda larga móvel baseada no espaço pode fornecer conetividade crucial a comunidades mal servidas em todo o mundo.

Concluiu a Nokia.

De facto, este tipo de comunicações pode ser um alavancar para acabar com as zonas cegas em muitos locais do planeta. De facto, ao podermos democratizar as chamadas via satélite, oferecendo conetividade a equipamentos convencionais, a preços convencionais, estamos a abrir portas a um mundo muito mais ligado. Aí, sim, será uma aldeia global.