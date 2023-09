Soluções solar BLUETTI: a abrir caminho para um futuro mais verde

A dependência dos combustíveis fósseis para gerar eletricidade está a deixar-nos numa situação de esgotamento de recursos e degradação ambiental. No entanto, o aumento da utilização de energias renováveis como a solar, pode ser um farol de esperança para um futuro mais limpo e sustentável. A BLUETTI lançou recentemente uma campanha #GreenEnergyRevolution nas redes sociais que apela a abandonar as fontes de energia tradicionais e a adotar a energia solar limpa, nomeadamente com recurso às suas soluções de energia AC300 e AC500.

As soluções de energia solar AC300 e AC500

Embora os dois sistemas tenham semelhanças em tamanho e design, o AC500 representa uma evolução em relação ao AC300, com recursos e capacidades aprimoradas para procuras de energia mais elevadas. Os dois sistemas têm um design modular, necessitando baterias adicionais para operação. O AC300 suporta apenas quatro baterias B300, enquanto o AC500 pode acomodar seis pacotes B300S para 18.432Wh ou quatro baterias B300 para 12.288Wh.

Tanto o AC300 quanto o AC500 foram projetados para aproveitar a abundância de energia solar. O sistema AC300 pode aproveitar até 2.400 W de entrada solar, carregando efetivamente o sistema AC300 + B300 em apenas 1,8 a 2,3 horas. Esta configuração de 3.072 Wh pode alimentar vários aparelhos, como um frigorífico de 800 W durante 3 horas, um aquecedor de 1.500 W 1,7 horas e uma unidade AC de 8.000 BTU durante 3 a 5 horas.

O AC500 consome até 3.000 W de entrada solar para reabastecer a configuração básica de 3.072 Wh em 1,5 a 3 horas. Isso significa que um aquecedor de ambiente de 1.500 W pode funcionar durante 1,7 horas e um cobertor elétrico de 120 W cerca de 21 horas. A duração desses dispositivos poderia ser estendida, adicionando mais baterias extras ao sistema.

O AC300 com duas baterias B300 impressiona com uma taxa de entrada dupla de até 5.400W através de uma tomada AC e painel solar, economizando muito tempo de carregamento. O AC500 com dois sistemas B300S eleva a velocidade do jogo, ostentando uma notável velocidade máxima de carregamento de 8.000 W e indo de 0 a 80% de carga em apenas 40 minutos – um feito verdadeiramente incomparável.

Bateria avançada para um desempenho mais confiável

Com células de bateria LiFePO4 seguras e duradouras em seu núcleo, os BLUETTI B300 e B300S têm uma longa vida útil de pelo menos 3.500 ciclos de vida antes de atingir 80% da sua capacidade original. Funcionam também como fontes de energia DC independentes com tomadas e portas de carregamento para alimentar computadores e outros dispositivos.

Além disso, o B300S tem uma entrada solar de 500 W para reduzir o tempo de inatividade. Ele também vem com sistema de autoaquecimento inteligente para garantir um funcionamento suave em temperaturas tão baixas quanto -20°C.

Soluções para um futuro mais sustentável

O compromisso da BLUETTI com a sustentabilidade é evidente na sua abordagem às atualizações. A estação de energia AC500 é compatível com os conjuntos de baterias de expansão B300 e B300S, permitindo um total de até quatro conjuntos mistos. Essa versatilidade permite que os utilizadores do AC300 aproveitem ao máximo os seus equipamentos existentes enquanto desfrutam de recursos aprimorados de armazenamento e carregamento de energia.

A escolha entre AC300 e AC500 depende em grande parte das necessidades e preferências específicas. Com potencial para potência aumentada de 6.000 W e capacidade de 24,5 kWh em ligação de fase dividida, o AC300 cobre cerca de 95% das capacidades do AC500. Dada a diferença de preço, o AC300 pode ser a escolha económica para quem não exige desempenho extremo. Enquanto o AC500 permanece mais resiliente em regiões mais frias e oferece maior potência e taxas de carga/descarga mais eficientes.

Se preferir uma central elétrica multifuncional, o EP500Pro é um dos primeiros clássicos da BLUETTI com um preço acessível e especificações atraentes. Graças a uma impressionante bateria LiFePO4 de 5.100Wh e um robusto inversor CA de onda senoidal pura de 3.000W, o EP500Pro é uma excelente solução para ter em casa.