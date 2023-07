Combustíveis: Como está Portugal face a outros países da UE?

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia veio destabilizar os preços dos combustíveis. Desde o início do conflito, o preço da gasolina e do gasóleo andam num sobe e desce, mas tal não acontece só em Portugal. Saiba como estão os preços dos combustíveis em Portugal face a outros países da UE.

A gasolina está mais cara e gasóleo mais barato em Portugal face à média da UE. O preço médio de venda da gasolina 95 simples em Portugal foi no segundo trimestre superior em 4,7 cêntimos por litro aos valores médios na UE-27, enquanto no gasóleo simples foi inferior em 5,1 cêntimos, segundo a ERSE.

O PMV (preços médios de venda) em Portugal da gasolina 95 fixou-se em 1,673 euros por litro, superior aos 1,626 da UE e aos 1,608 registados em Espanha. Sem contabilizar os impostos, Portugal praticou um PMV 2,9 cêntimos por litro inferior ao de Espanha.

Relativamente ao gasóleo simples, “o PMV nacional situou-se abaixo dos valores médios da UE-27, atribuindo a Portugal o 12.º lugar dos preços mais baixos”. No segundo trimestre, o PMV do gasóleo em Portugal foi de 1,463 euros por litro, inferior aos 1,514 da UE, mas superior aos 1,455 registados em Espanha.

Combustíveis: Gasolina 95 simples

O PMV (preços médios de venda) sem impostos da gasolina na UE-27 diminuiu 6,1 cent/l do 4.º trimestre de 2022 para o 1.º trimestre de 2023. Portugal praticou um PMV sem impostos 2,7 cent/l inferior ao de Espanha. Portugal apresenta uma maior carga fiscal (49%) no contexto da Península Ibérica, razão pela qual o PMV português foi cerca de 4,8 cent/l superior ao de Espanha. Os PMV nacionais são mais altos do que a média UE-27, situando-se na 11.ª posição dos países com preços mais altos.

Preço médio de venda da gasolina 95 simples na Europa

Combustíveis: Gasóleo simples

O PMV sem impostos do gasóleo na UE-27 diminuiu 15,8 cent/l do 4.º trimestre de 2022 para o 1.º trimestre de 2023. Sem impostos, o preço médio nacional é 5,2 cent/l inferior ao do país vizinho. O peso fiscal em Portugal (42%) foi superior ao espanhol (41%).

Ainda assim, Portugal praticou um PMV 6,0 cent/l inferior ao de Espanha. O PMV nacional situou-se abaixo dos valores médios da UE-27, atribuindo a Portugal o 8.º lugar dos preços mais baixos. Sem impostos, Portugal ocupa a 7.ª posição dos países com preços mais baixos.

Preço médio de venda do gasóleo na Europa

Na seguinte imagem pode ver uma síntese comparativa do preço da gasolina 95 simples e gasóleo (com e sem imposto).

Segundo a ERSE, “Portugal apresentou uma maior carga fiscal (51%) no contexto da Península Ibérica, razão pela qual o PMV português foi cerca de 6,5 cent/l superior ao de Espanha”. O peso dos impostos representou 47% do PMV em Espanha e 50% do PMV na UE-27.

Preços médios praticados na UE-27