X de Elon Musk foi bloqueado na Indonésia e o motivo é óbvio

O Twitter está em processo de transição de marca, passando agora a ser chamado de X. Também o pássaro azul voou para longe, dando lugar a um logótipo a preto e branco de um X. Mas assim que o anúncio foi feito começaram logo a surgir piadas que associavam a nova rede social a conteúdos pornográficos dada a associação de décadas que existe entre a letra e tais conteúdos. Na Indonésia a rede social está mesmo bloqueada.

Associar o novo X do Twitter ao "XXX" foi uma das piadas mais simples que se fizeram pela internet aquando do anúncio do rebranding da marca. Mas não é só à pornografia que se associa o X, já que também acontece com jogos de azar.

A Indonésia bloqueou temporariamente o X.com devido às leis do país que proíbem jogos de azar e pornografia. Este bloqueio acontece não porque o Twitter renomeado tenha algum tipo de problema que vá contra as leis, mas porque quem detinha o domínio anteriormente já as tinha violado.

É natural que este bloqueio não dure muito tempo. O diretor-geral de informações, Usman Kansong, disse à imprensa que a X já entrou em contacto sobre o assunto e está a enviar uma carta para indicar que o Twitter está em processo de se apropriar do X.com.

Ainda assim, este parece ser outro indicador do quão não planeada foi a transição do Twitter para o X. A Meta, Microsoft e várias outras empresas já possuem marcas registadas com X, abrindo as portas para ações judiciais. X também pode ter problemas para registar e proteger marcas registadas.

Qual será o futuro do Twitter?

Musk anunciou a transição repentina como parte de um plano mais amplo para transformar o Twitter numa "superapp" como o WeChat da China. Em teoria, poderia usar-se o X para pagamentos, mensagens e outras tarefas que vão muito além das redes sociais. Ultimamente, o serviço também tentou direcionar os utilizadores para assinaturas Blue, oferecendo vantagens (como publicações muito mais longas) e limitando os recursos existentes.

Mas há mais. No processo da sua mudança de marca para X, o Twitter está supostamente está a pressionar os anunciantes num esforço para aumentar os seus resultados. A receita do Twitter terá caído uns impressionantes 50%. A mais recente estratégia da empresa para aumentar a receita, de acordo com o The Wall Street Journal, é pedir às marcas que gastem pelo menos 1.000 dólares por mês em anúncios para manter o selo de verificação na plataforma.