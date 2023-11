Instagram está a desenvolver um “amigo” de IA personalizável

O Instagram foi apanhado a desenvolver uma funcionalidade de "amigo de IA" que os utilizadores poderiam personalizar a seu gosto e depois conversar com ele, de acordo com capturas de ecrã partilhadas pelo investigador de aplicações Alessandro Paluzzi.

Os utilizadores poderiam conversar com a IA para "responder a perguntas, falar sobre quaisquer desafios, debater ideias e muito mais", de acordo com capturas de ecrã.

As capturas de ecrã indicam que os utilizadores poderão selecionar o sexo e a idade do chatbot. Em seguida, podem escolher a etnia e a personalidade do seu "amigo". Por exemplo, pode ser "reservado", "entusiástico", "criativo", "espirituoso", "pragmático" ou "empoderado".

Para personalizar ainda mais o seu amigo de IA, pode escolher os seus interesses, que irão "informar a sua personalidade e a natureza das suas conversas", de acordo com as capturas de ecrã. As opções incluem "bricolage", "animais", "educação", "entretenimento", "música", "natureza" e muito mais.

Depois de fazer as suas seleções, poderá escolher um avatar e um nome para o seu amigo. O utilizador é então levado para uma aba de conversa, onde pode clicar num botão para começar.

Claro, as funcionalidades não lançadas podem ou não ser lançadas ao público, ou a funcionalidade pode ser alterada durante o processo de desenvolvimento.

Desenvolver um chatbot de IA para ser um "amigo" tem riscos

Esta funcionalidade aparece numa altura em que têm surgido controvérsias em torno dos chatbots de IA ao longo do último ano. Em março, a viúva de um homem belga que morreu por suicídio alegou que um chatbot de IA o tinha convencido a suicidar-se.

Não está claro quais ferramentas de IA o Instagram usaria para alimentar o "amigo de IA", mas à medida que a IA generativa cresce, a empresa-mãe da rede social, a Meta, já começou a incorporar a tecnologia na sua família de aplicações. No mês passado, a Meta lançou 28 chatbots de IA que os utilizadores podem enviar mensagens através do Instagram, Messenger e WhatsApp. Alguns dos chatbots são interpretados por nomes notáveis como Kendall Jenner, Snoop Dogg, Tom Brady e Naomi Osaka.

Vale a pena notar que o lançamento das personas de IA não foi uma surpresa, dado que Paluzzi revelou em junho que a rede social estava a trabalhar nestes chatbots. Agora, o novo chatbot "amigo de IA" que o Instagram está a desenvolver parece ter sido concebido para facilitar conversas mais abertas.

